Слуцкий на татарском языке поздравил фанатов «Рубина» с днем города и республики

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам в честь дня республики на татарском языке. Видео доступно ниже.

Он пригласил фанатов на матч шестого тура РПЛ против «Тамбова», который состоится завтра, 30 августа, и пройдет в «национальном татарском стиле».

«Рубин» в таблице идет восьмым.

«Тамбов» идет в зоне переходных матчей.

Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря.