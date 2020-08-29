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    Слуцкий на татарском языке поздравил фанатов «Рубина» с днем города и республики

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам в честь дня республики на татарском языке. Видео доступно ниже.

    Он пригласил фанатов на матч шестого тура РПЛ против «Тамбова», который состоится завтра, 30 августа, и пройдет в «национальном татарском стиле».

    • «Рубин» в таблице идет восьмым.
    • «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.
    • Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2424

      rash1959 26 минут назад

      Повеселил Лёня. Респект. Всё правильно, где живёшь - блюди местные традиции. Вот ушёл от коней и человеком становится.

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