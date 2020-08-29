Слуцкий на татарском языке поздравил фанатов «Рубина» с днем города и республики

Повеселил Лёня. Респект. Всё правильно, где живёшь - блюди местные традиции. Вот ушёл от коней и человеком становится.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам в честь дня республики на татарском языке. Видео доступно ниже.
Он пригласил фанатов на матч шестого тура РПЛ против «Тамбова», который состоится завтра, 30 августа, и пройдет в «национальном татарском стиле».
- «Рубин» в таблице идет восьмым.
- «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.
- Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря.
Леонид Викторович уже готов к праздничному дню! И даже выучил татарский языкЗавтра мы приглашаем всех на Ак Барс Арену, где в 18:00 состоится особенный матч в национальном татарском стиле! До встречи!Билеты на #РубинТамбовhttps://t.co/wyrYrvlXm7 pic.twitter.com/CBc34LfFfK— «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2020