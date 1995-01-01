Ди Марцио: «Аталанта» и «Локо» договорились по Миранчуку. Цена трансфера – 14 миллионов

Вот по этому поводу хорошо Абрамов сказал: "И что, из-за того что не получит РЖД эти 14 миллионов, поезда ходить перестанут?"
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту».
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клубы согласовали трансфер россиянина за 14 миллионов евро.
Теперь «Аталанте» осталось договориться с самим Миранчуком. Не него также претендует «Милан».
- Сейчас Миранчук восстанавливается после травмы.
- В новом сезоне он забил два гола и сделал один ассист в пяти матчах.