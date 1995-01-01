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    Ди Марцио: «Аталанта» и «Локо» договорились по Миранчуку. Цена трансфера – 14 миллионов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту».

    Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клубы согласовали трансфер россиянина за 14 миллионов евро.

    Теперь «Аталанте» осталось договориться с самим Миранчуком. Не него также претендует «Милан».

    • Сейчас Миранчук восстанавливается после травмы.
    • В новом сезоне он забил два гола и сделал один ассист в пяти матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Джанлука Ди Марцио

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3820

      Томик 21 минуту назад

      Вот по этому поводу хорошо Абрамов сказал: "И что, из-за того что не получит РЖД эти 14 миллионов, поезда ходить перестанут?"

      0
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      Рейтинг: +1463

      Torvald64 39 минут назад

      Аталанта предлагала 15, Локомотив хотел 20. Сторговались на 14 - Кикнадзе гений, я считаю. Я надеюсь, это хоть Аталанта нам их должна, а не мы им? А то с таким менеджментом я ни в чём не уверен.

      2
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      Рейтинг: +1381

      PAREVG. > Torvald64 31 минуту назад

      Еще какой гений, он разницу себе в карман положит.

      1
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      Рейтинг: +11263

      Garrincha58 2 часа назад

      враньё! это тоже самое, что и Месси покидает Барсу

      0
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      Рейтинг: +183

      Dr.Metal 2 часа назад

      Да уж, пусть быстрее переходит и начнем следующего обсуждать ) Вот вам и 40, как и за любого российского игрока, коснись трансфера в европу и ценник неумолимо рушится втрое

      2
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      Рейтинг: +1381

      PAREVG. > Dr.Metal 33 минуты назад

      Все верно, 40, цена для внутреннего рынка, иначе его сразу в Зенит заберут, чтобы конкурента ослабить.

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      Рейтинг: +409

      кран 2 часа назад

      Думаю, оптимально для всех...

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      Рейтинг: +24215

      oyabun 2 часа назад

      Ну и славненько что Сага заканчивается и все довольны. ))

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