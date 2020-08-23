Алексея Миранчука заменили в матче со «Спартаком» из-за повреждения

Надрыв лечится 1,5 -3 месяца
К Кокорину в лазарет
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук покинул поле в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака».
На 35-й минуте его заменил Дмитрий Рыбчинский. Миранчук держался за заднюю поверхность бедра.
- Алексей сделал в этом матче ассист.
- На 16-й минуте травму получил Дмитрий Баринов. Его увезли с поля на электрокаре.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив».
’ Ещe одна вынужденная замена: Дима Рыбчинский меняет Лeшу Миранчука.#СпартакЛоко pic.twitter.com/s0fQgmHm44— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2020