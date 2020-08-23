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    Алексея Миранчука заменили в матче со «Спартаком» из-за повреждения

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук покинул поле в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака».

    На 35-й минуте его заменил Дмитрий Рыбчинский. Миранчук держался за заднюю поверхность бедра.

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    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2037

      Genz 47 минут назад

      Надрыв лечится 1,5 -3 месяца
      К Кокорину в лазарет

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      Рейтинг: +2126

      Semenycch 1 час назад

      Ну с Миранчуком ничего криминального не произошло, надрыв задней поверхности лечится быстро.

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