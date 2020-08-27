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  • Агент: «Все мысли Рассказова только о «Спартаке». В «Химки» он не перейдет»

Агент: «Все мысли Рассказова только о «Спартаке». В «Химки» он не перейдет»

27 августа 2020, 19:59
8

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Химок».

«Николай Рассказов – футболист «Спартака». На сегодняшний день задача у него одна – добиться максимально возможного результата с этим клубом. Поэтому в «Химки» он не перейдет. Про этот вариант я сам узнал из прессы.

Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке», – сказал агент.

  • Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
  • Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
  • Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Рассказов Николай
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1598549293
"Ты течешь, как река. Странное название! И прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Спартак, мой Спартак, ты — мое призвание. Ты — и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои — люди невеликие, каблуками стучат — по делам спешат. Ах, Спартак, мой Спартак, ты — моя религия, Мостовые твои предо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, сорок тысяч других Мостовых любя. Ах, Спартак, мой Спартак, ты — мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.." Пардон,за перепевку Гения.. Булат Шавлович был действительно Гением...
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vladimir-7
1598550479
Конечно в Химки Раассказов не перейдет, потому, что нет перспективы роста и небольшая зарплата, но если ему предложат хорошую зарплату в клубе, участвующем в розыгрыше ЕК типа Краснодар, Локомотив или Зенит и он улетит туда, позабыв про спартак, где сейчас выступает в основе, только при необходимости заменить игрока.
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Томик
1598550856
Если Коля будет харчами перебирать, когда клуб ему контракты предлагает и место в старте, то в итог может и в Химки то не попасть - не нравятся Химки ему, видите ли.
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Томик
1598551181
"Все мысли о "Спартаке"??" "Спартак" дыры на фланге затыкает непрофильными игроками уже который матч. Что ты пи.дишь?! Думал бы о "Спартаке" - в составе был бы.
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derrik2000
1598551647
Агент НЕ ТАК сказал. Он сказал "Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке». То есть СЕЙЧАС, ДО поступления предложения от других клубов (подозреваю, что это будет "Манчестер Сити", который включит Рассказова четвёртым игроком в сделку с Барселоной по Месси )) ) мысли Рассказова только о Спартаке.
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uBaH_
1598583540
Прям копия ситуации шлюбы, пора выкинуть уже это недоразумение
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drakul
1598597526
еще одного парня агенты сбили с толку, карьера пошла под уклон ....
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