Агент: «Все мысли Рассказова только о «Спартаке». В «Химки» он не перейдет»

Агент НЕ ТАК сказал.
Он сказал "Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке».
То есть СЕЙЧАС, ДО поступления предложения от других клубов (подозреваю, что это будет "Манчестер Сити", который включит Рассказова четвёртым игроком в сделку с Барселоной по Месси )) ) мысли Рассказова только о Спартаке.
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Химок».
«Николай Рассказов – футболист «Спартака». На сегодняшний день задача у него одна – добиться максимально возможного результата с этим клубом. Поэтому в «Химки» он не перейдет. Про этот вариант я сам узнал из прессы.
Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке», – сказал агент.
- Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
- Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
- Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.