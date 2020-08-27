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    Агент: «Все мысли Рассказова только о «Спартаке». В «Химки» он не перейдет»

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Химок».

    «Николай Рассказов – футболист «Спартака». На сегодняшний день задача у него одна – добиться максимально возможного результата с этим клубом. Поэтому в «Химки» он не перейдет. Про этот вариант я сам узнал из прессы.

    Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке», – сказал агент.

    • Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
    • Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
    • Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10252

      derrik2000 1 час назад

      Агент НЕ ТАК сказал.
      Он сказал "Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке».

      То есть СЕЙЧАС, ДО поступления предложения от других клубов (подозреваю, что это будет "Манчестер Сити", который включит Рассказова четвёртым игроком в сделку с Барселоной по Месси )) ) мысли Рассказова только о Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +3812

      Томик 1 час назад

      "Все мысли о "Спартаке"??" "Спартак" дыры на фланге затыкает непрофильными игроками уже который матч. Что ты пи.дишь?! Думал бы о "Спартаке" - в составе был бы.

      4
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      Рейтинг: +3812

      Томик 1 час назад

      Если Коля будет харчами перебирать, когда клуб ему контракты предлагает и место в старте, то в итог может и в Химки то не попасть - не нравятся Химки ему, видите ли.

      1
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      Рейтинг: +12547

      vladimir-7 1 час назад

      Конечно в Химки Раассказов не перейдет, потому, что нет перспективы
      роста и небольшая зарплата, но если ему предложат хорошую зарплату
      в клубе, участвующем в розыгрыше ЕК типа Краснодар, Локомотив или
      Зенит и он улетит туда, позабыв про спартак, где сейчас выступает в
      основе, только при необходимости заменить игрока.

      1
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      Рейтинг: +24204

      oyabun > vladimir-7 1 час назад

      Не играет он уже. От слова СОВСЕМ. Видимо таково требование руководства. Зачем наигрывать футболиста, который отказывается подписывать новый контракт?

      4
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      Рейтинг: +3076

      Cleaner 2 часа назад

      Слышали мы такое от Кокорина. Не пойду, говорит, в Сочи! Никогда не пойду! Но послали, и пошел...

      0
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      Рейтинг: +1191

      Алехсбургер. 2 часа назад

      "Ты течешь, как река. Странное название!
      И прозрачен асфальт, как в реке вода.
      Ах, Спартак, мой Спартак, ты — мое призвание.
      Ты — и радость моя, и моя беда.

      Пешеходы твои — люди невеликие,
      каблуками стучат — по делам спешат.
      Ах, Спартак, мой Спартак, ты — моя религия,
      Мостовые твои предо мной лежат.

      От любови твоей вовсе не излечишься,
      сорок тысяч других Мостовых любя.
      Ах, Спартак, мой Спартак, ты — мое отечество,
      никогда до конца не пройти тебя.."

      Пардон,за перепевку Гения..
      Булат Шавлович был действительно Гением...

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