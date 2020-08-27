Агент: «Все мысли Рассказова только о «Спартаке». В «Химки» он не перейдет»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Химок».

«Николай Рассказов – футболист «Спартака». На сегодняшний день задача у него одна – добиться максимально возможного результата с этим клубом. Поэтому в «Химки» он не перейдет. Про этот вариант я сам узнал из прессы.

Интерес со стороны других клубов есть, но пока не более того. При этом, как вы знаете, в футболе не бывает ничего постоянного. Любой футболист может поменять клуб. И Николай – не исключение. Но, повторюсь, сейчас все мысли Рассказова только о «Спартаке», – сказал агент.