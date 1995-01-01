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    «Химки» хотят арендовать у «Спартака» Рассказова

    Правый защитник Николай Рассказов может перейти из «Спартака» в «Химки».

    По информации «Чемпионата», подмосковный клуб намерен взять в аренду фулбека, однако тот пока не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

    • Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
    • Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
    • Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5318

      Hektor 84 26 минут назад

      Кажись Рассказов звезду поймал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6342

      Борат 1 час назад

      Стыдно за пищевик вонючий !
      Гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Klaido > Борат 1 час назад

      стыдно за соседа, что в свое время заглянул к твоей мамке - лучше бы и дальше к овцам ходил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24181

      oyabun 1 час назад

      Рассказов прогрессировал и очень пригодился бы на правом фланге сейчас. Тем более правильный паспорт. Очень жаль, что не смогли договориться по сумме контракта. А аренда никому не нужна в данной ситуации.

      0
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      Рейтинг: +373

      партизан84 > oyabun 19 минут назад

      а что делать если он реально загнул цену (предположение исходя из слухов)? продавать жалко, сажать глухо на лавку тоже, пусть проветриться в химках.

      0
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      Рейтинг: +1279

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Рассказов будет усилением для любого клуба, кроме зенита наверное. Всегда нравилась его игра, и вратаря Максименко.

      2
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      Рейтинг: +4563

      порт 1 час назад

      Химки уже вляпались, арендовав в свинарнике тренера. Похоже жизнь их ничему не учит.

      -1
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      Рейтинг: +1002

      Klaido > порт 1 час назад

      про гомосятник вообще нечего говорить - сплошное дерьмо оттуда и позор для всего чемпионата

      1
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