«Химки» хотят арендовать у «Спартака» Рассказова

Правый защитник Николай Рассказов может перейти из «Спартака» в «Химки».
По информации «Чемпионата», подмосковный клуб намерен взять в аренду фулбека, однако тот пока не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
- Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
- Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
- Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.
Источник: «Чемпионат»