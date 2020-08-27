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    Дриусси пропустит из-за травмы минимум полтора месяца

    Врачи определили предварительный диагноз форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, получившего травму в игре 5-го тура РПЛ с «Динамо».

    МРТ и клинический осмотр показали, что игрок избежал разрыва крестообразной связки, но при этом серьезно повреждена медиальная коллатеральная связка правого колена.

    Точный диагноз станет известен в течение недели. Восстановление Дриусси займет минимум полтора месяца.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6702

      Вомбат 1 минуту назад

      Информация с сайта Зенита тут, как обычно, переврана. Там сказано, что, если обследование, которое займет неделю, не выявит других повреждений, то консервативное лечение в стационаре займет полтора месяца. По окончании лечения игрок сможет постепенно начинать восстановление. Сроки восстановления Дриусси будут известны также в течение недели. Так что полтора месяца ПЛЮС неизвестное время восстановления.

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      Рейтинг: +2335

      Гавроша 5 минут назад

      Зениту катастрофически не хватает игроков.

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      Рейтинг: -280

      Синитсосит 51 минуту назад

      стыдно за бомжей питорских

      -3
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      Рейтинг: -280

      Синитсосит 51 минуту назад

      ща малкома подкосят и всё, зинид будет сосо, впереди лига чемпионов

      -3
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      Рейтинг: +2219

      Semenycch 1 час назад

      Не уж то новость о Дриусси дошла и до этого сайта? Грандиозное событие! А почему информация с официального сайта Зенита не приведена дословно? "При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится 1,5 месяца." Ну что же, это по любому лучше разрыва крестов!

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