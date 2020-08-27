Дриусси пропустит из-за травмы минимум полтора месяца

Врачи определили предварительный диагноз форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, получившего травму в игре 5-го тура РПЛ с «Динамо».

МРТ и клинический осмотр показали, что игрок избежал разрыва крестообразной связки, но при этом серьезно повреждена медиальная коллатеральная связка правого колена.

Точный диагноз станет известен в течение недели. Восстановление Дриусси займет минимум полтора месяца.