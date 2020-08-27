Дриусси пропустит из-за травмы минимум полтора месяца

Врачи определили предварительный диагноз форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, получившего травму в игре 5-го тура РПЛ с «Динамо».
МРТ и клинический осмотр показали, что игрок избежал разрыва крестообразной связки, но при этом серьезно повреждена медиальная коллатеральная связка правого колена.
Точный диагноз станет известен в течение недели. Восстановление Дриусси займет минимум полтора месяца.
- «Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 0:1.
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Источник: Официальный сайт «Зенита»