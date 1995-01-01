Football Italia: «Аталанта» ближе «Милана» к трансферу Миранчука

«Аталанта» и «Милан» продолжают вести борьбу за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации Football Italia, на сегодняшний день бергамский клуб ближе к покупке 24-летнего россиянина.

Сумма сделки может составить 15-20 миллионов евро.