Football Italia: «Аталанта» ближе «Милана» к трансферу Миранчука

Алексей, научи пожалуйста перед отъездом играть Рыбчинского и Камано, как ты, а то остальные полные деревяшки. Про Рифата вообще молчу.
«Аталанта» и «Милан» продолжают вести борьбу за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
По информации Football Italia, на сегодняшний день бергамский клуб ближе к покупке 24-летнего россиянина.
Сумма сделки может составить 15-20 миллионов евро.
- Сейчас Миранчук восстанавливается после травмы.
- В новом сезоне хавбек забил два гола и сделал один ассист в пяти матчах.