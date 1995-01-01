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    Football Italia: «Аталанта» ближе «Милана» к трансферу Миранчука

    «Аталанта» и «Милан» продолжают вести борьбу за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    По информации Football Italia, на сегодняшний день бергамский клуб ближе к покупке 24-летнего россиянина.

    Сумма сделки может составить 15-20 миллионов евро.

    • Сейчас Миранчук восстанавливается после травмы.
    • В новом сезоне хавбек забил два гола и сделал один ассист в пяти матчах.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Алексей, научи пожалуйста перед отъездом играть Рыбчинского и Камано, как ты, а то остальные полные деревяшки. Про Рифата вообще молчу.

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