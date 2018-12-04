Газизов – о невызове Соболева: «Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать?»

Словно орёл на вершине Кавказа
Сидит Черчес на краю унитаза
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в заявке сборной России на матчи Лиги наций.
«Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — сказал Газизов.
- Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Соболев не получил вызов в национальную команду.