Газизов – о невызове Соболева: «Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать?»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в заявке сборной России на матчи Лиги наций.

«Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — сказал Газизов.