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    Газизов – о невызове Соболева: «Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать?»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева в заявке сборной России на матчи Лиги наций.

    «Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3337

      playsh 38 минут назад

      Словно орёл на вершине Кавказа
      Сидит Черчес на краю унитаза

      1
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      Рейтинг: +2552

      NewLife 1 час назад

      Просто гей зюба умеет показывать удар сковородкой по голове, а Соболь просто футболист натурал.

      0
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      Рейтинг: +5222

      Hektor 84 2 часа назад

      Для Спартака еще и лучше что Соболева не вызвали. А то после матчей сборных постоянно кто то с травмами возвращается. А шлюба себя Месси возомнил)))только до Месси ему как до луны. смешное тупое бревно. С нетерпением жду его тупых шуточек в прессе, чтоб по угорать над этим ушлёпком))))

      6
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      Рейтинг: +12509

      vladimir-7 2 часа назад

      Какой тренер, такой и его выбор. Ему Дзюба очень нравится, который
      чистит ему ботинки и за то, что лижет тренеру *опу.

      4
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      Рейтинг: +2049

      Genz 2 часа назад

      С мусорными командами Соболев не сыграет на первенство пустого ящика. Останутся здоровье и силы перед играми рпл.
      Черчесов - это пустой м.у.д.а.к и всё что говорит отправляется в кал

      5
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      Рейтинг: +3677

      Каратель 3 часа назад

      Шашлыка "газпрём" в действии

      1
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