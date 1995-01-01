Живоглядов и Миранчук вернутся в строй во время паузы на матчи сборных

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«Локомотив» опубликовал информацию о травмированных игроках команды.
Как и сообщалось ранее, у полузащитника Дмитрия Баринова разрыв крестообразной связки колена.
Что касается защитника Дмитрия Живоглядова и хавбека Алексея Миранчука, то их диагнозы неизвестны.
Клуб утверждает, что оба футболиста вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.
Баринов: «Травму нужно пережить и стать сильнее»