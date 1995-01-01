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    Живоглядов и Миранчук вернутся в строй во время паузы на матчи сборных

    «Локомотив» опубликовал информацию о травмированных игроках команды.

    Как и сообщалось ранее, у полузащитника Дмитрия Баринова разрыв крестообразной связки колена.

    Что касается защитника Дмитрия Живоглядова и хавбека Алексея Миранчука, то их диагнозы неизвестны.

    Клуб утверждает, что оба футболиста вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.

    Баринов: «Травму нужно пережить и стать сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      irosquemooreag 5 минут назад

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      Рейтинг: +2167

      Semenycch 8 минут назад

      После матча с Зенитом.

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      Рейтинг: +577

      xrrrx 1 час назад

      Спартак пол локомотива переломал

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      Рейтинг: +2953

      Черкизовский Кот > xrrrx 42 минуты назад

      Баринов и Миранчук получили травмы, атакуя соперников. Так что к Спартаку никаких претензий быть не может.

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