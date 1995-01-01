Живоглядов и Миранчук вернутся в строй во время паузы на матчи сборных

«Локомотив» опубликовал информацию о травмированных игроках команды.

Как и сообщалось ранее, у полузащитника Дмитрия Баринова разрыв крестообразной связки колена.

Что касается защитника Дмитрия Живоглядова и хавбека Алексея Миранчука, то их диагнозы неизвестны.

Клуб утверждает, что оба футболиста вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.

Баринов: «Травму нужно пережить и стать сильнее»