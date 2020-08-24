Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев: «Зенит» вел определенную работу по Миранчукам, Джикии, Головину»

Малафеев: «Зенит» вел определенную работу по Миранчукам, Джикии, Головину»

24 августа 2020, 14:34
12

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, по каким российским игрокам вел работу. Например, по Александру Головину, который сейчас в «Монако».

«Фигурировал ли в списке потенциальных новичков «Зенита» Георгий Джикия? С ним было сложно, потому что Роберто Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Александру Головину, и по Миранчукам мы прощупывали почву. Это не значит, что «Зенит» вeл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определeнная работа по этим игрокам велась.

Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны «Зениту», зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание», – сказал Малафеев в интервью Bobsoccer.

  • Малафеев покинул клуб 1 июня.
  • Джикией интересуются в Италии.
  • «Зенит» взял два последних розыгрыша РПЛ.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Спартак Локомотив Монако Джикия Георгий Миранчук Алексей Миранчук Антон Головин Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vsespartak01
1598274548
зенит ведет переговоры по этим игрокам!а он не задумывается ,что чемпионат можно сразу заканчивать и зенит -чемпион россии!а в европе то?вы европу то покорите или просто вам надо прогнуться перед властью своим дутым чемпионством?раньше в хоккее цска и сборная блистала в мире,а вы?
Ответить
alex1951
1598275194
Агентурная работа Газпрома направлена на то,чтобы обескровить великие клубы Спартак,Динамо,Торпедо лишить рос. футбол будущего....захапать ,запихать за обе щеки ,как жирный хомяк! Экстремизм - не пройдет!)))))
Ответить
кто там
1598275858
бзенит никчёмный клуб паразит. слетаются на всё готовенькое, хоть бы раз сами кого воспитали(аршавин с грозой воробьёв не в счёт)/нашли и довели до стартового состава. позор немытым.
Ответить
"supermax"
1598276275
вел определенную работу...ахах...смотрел и облизывался?
Ответить
Йост
1598278583
Газпром должен содержать весь российский футбол, так как деньги эти народные, а не только нефтяников и газовиков...
Ответить
Garrincha58
1598281525
что значит бывший теперь можно все секреты выдавать,а можно ещё и прибавить мол вот я какой был деятельный а так и не хрена и не купил так спрашивается зачем все эти бла бла бла
Ответить
vsespartak01
1598283405
клон револьвер ты литейная чмошница и все ваши клоны скоты!ты так и есть !аалармобораты!ты так и знай!питерская грязь ваша проститутка!ты так и знай!я вашу питерскую гниду на попе второго вертел!пошли все клоны в опу!зенит ваша команда сборище неадекватов-богданычь ты мне поверь!
Ответить
vsespartak01
1598288112
МНЕ ОЧЕНЬ СТЫДНО ЗА КЛОНОВ ЛИТЕЙНОГО!ЭТА ПАДАЛЬ ИХ ПОДСТАВЛЯЕТ И ПОДСТАВЛЯЯ ЗЕНИТ!ЛИТЕЙНЫЙ ТЫ ТРУС И ПОДЛЕЦ!МИНУСУЯ НАС И ПЛЮСУЯ ТЕБЯ ТЫ ПРДТВЕРЖДАЯ СЕБЯ ЧТО ТЫ ТРУСТРУС!ТРУС!И НОЛЬ
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
6
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+