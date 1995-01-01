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    Малафеев: «Зенит» вел определенную работу по Миранчукам, Джикии, Головину»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, по каким российским игрокам вел работу. Например, по Александру Головину, который сейчас в «Монако».

    «Фигурировал ли в списке потенциальных новичков «Зенита» Георгий Джикия? С ним было сложно, потому что Роберто Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Александру Головину, и по Миранчукам мы прощупывали почву. Это не значит, что «Зенит» вeл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определeнная работа по этим игрокам велась.

    Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны «Зениту», зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание», – сказал Малафеев в интервью Bobsoccer.

    • Малафеев покинул клуб 1 июня.
    • Джикией интересуются в Италии.
    • «Зенит» взял два последних розыгрыша РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2200

      vsespartak01 2 минуты назад

      зенит ведет переговоры по этим игрокам!а он не задумывается ,что чемпионат можно сразу заканчивать и зенит -чемпион россии!а в европе то?вы европу то покорите или просто вам надо прогнуться перед властью своим дутым чемпионством?раньше в хоккее цска и сборная блистала в мире,а вы?

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