Малафеев: «Зенит» вел определенную работу по Миранчукам, Джикии, Головину»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, по каким российским игрокам вел работу. Например, по Александру Головину, который сейчас в «Монако».

«Фигурировал ли в списке потенциальных новичков «Зенита» Георгий Джикия? С ним было сложно, потому что Роберто Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Александру Головину, и по Миранчукам мы прощупывали почву. Это не значит, что «Зенит» вeл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определeнная работа по этим игрокам велась.

Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны «Зениту», зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание», – сказал Малафеев в интервью Bobsoccer.