Metaratings: Джикия – в списке «Фиорентины» на усиление

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заинтересовал «Фиорентину». Как пишет Metaratings, итальянцы рассматривают россиянина как замену Николе Миленковичу, который вскоре может покинуть Флоренцию.

Другим претендентом наряду с Джикией для «Фиорентины» называется свободный агент Тиаго Силва, но бразильца хочет заполучить «Челси».