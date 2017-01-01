Metaratings: Джикия – в списке «Фиорентины» на усиление

хватит уже всякую уйню нести никому наши русские кривоножки не нужны лони и сами никуда не поедут так как они за душок спартаковский готовы всю жизнь тут прозябать а потом говорить мол меня туда хотели и туда тоже
Защитник «Спартака» Георгий Джикия заинтересовал «Фиорентину». Как пишет Metaratings, итальянцы рассматривают россиянина как замену Николе Миленковичу, который вскоре может покинуть Флоренцию.
Другим претендентом наряду с Джикией для «Фиорентины» называется свободный агент Тиаго Силва, но бразильца хочет заполучить «Челси».
- Сообщалось об интересе к Джикии со стороны «Наполи».
- Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.