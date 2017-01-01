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    Metaratings: Джикия – в списке «Фиорентины» на усиление

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заинтересовал «Фиорентину». Как пишет Metaratings, итальянцы рассматривают россиянина как замену Николе Миленковичу, который вскоре может покинуть Флоренцию.

    Другим претендентом наряду с Джикией для «Фиорентины» называется свободный агент Тиаго Силва, но бразильца хочет заполучить «Челси».

    • Сообщалось об интересе к Джикии со стороны «Наполи».
    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11202

      Garrincha58 10 минут назад

      хватит уже всякую уйню нести никому наши русские кривоножки не нужны лони и сами никуда не поедут так как они за душок спартаковский готовы всю жизнь тут прозябать а потом говорить мол меня туда хотели и туда тоже

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      Рейтинг: +1225

      LOKOfanatik19 59 минут назад

      Если есть реальное предложение, Надо Георгию рассматривать и принимать. Пока идет спрос на качественных, но не дорогих игроков из восточной Европы. Пока крризис

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      Рейтинг: +10859

      KLIM777 1 час назад

      один в алавес, другой в фиорентину, которая сосет не пригибаясь у всех. черти что

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      Рейтинг: +1225

      LOKOfanatik19 > KLIM777 58 минут назад

      Думаю, что Фиалки всех выиграют в РПЛ, или хот бы дадут бой. Ладно ладно, твой зенитушка самый лучший, жаль что вместо Лиона и Лейпцига не сыграл в 1/2 ЛЧ... играли ведь в группе на равных. (НЕТ)

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      Рейтинг: +9381

      Skull_Boy 1 час назад

      Почему бы и нет, и с этого сезона Фиалки начнут нехилые инвестиции получать, но лучше его оставить, а продать Жиго

      0
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      Рейтинг: +23994

      oyabun 1 час назад

      Рассматривать можно. Руками трогать нельзя.
      Джикия нам и самим нужен.

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      Рейтинг: +762

      elessar arnor > oyabun 1 час назад

      ну такое себе заявление..лучше перейти и поиграть в середняке сериала, чем в топе премьеры

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