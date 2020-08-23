«Челси» в ближайшие дни объявит о трансфере Чилвела и получит ответ от Тиаго Силвы

В августе перейти в «Челси» могут два защитника. Например, ориентировочно на следующей неделе объявят о переходе из «Лестера» Бена Чилвела.
«Челси» в ближайшие дни объявит о сделке с Чилвелом и получит окончательный ответ от Тиаго Силвы. Также клуб продолжит переговоры с «Байером» по Каю Хаверцу. Сделано новое предложение», – написал Фабрицио Романо.
- На Чилвела претендует также «Манчестер Сити».
- Силва принадлежал «Динамо».
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.