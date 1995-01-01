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    «Челси» в ближайшие дни объявит о трансфере Чилвела и получит ответ от Тиаго Силвы

    В августе перейти в «Челси» могут два защитника. Например, ориентировочно на следующей неделе объявят о переходе из «Лестера» Бена Чилвела.

    «Челси» в ближайшие дни объявит о сделке с Чилвелом и получит окончательный ответ от Тиаго Силвы. Также клуб продолжит переговоры с «Байером» по Каю Хаверцу. Сделано новое предложение», – написал Фабрицио Романо.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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