«Челси» в ближайшие дни объявит о трансфере Чилвела и получит ответ от Тиаго Силвы

В августе перейти в «Челси» могут два защитника. Например, ориентировочно на следующей неделе объявят о переходе из «Лестера» Бена Чилвела.

«Челси» в ближайшие дни объявит о сделке с Чилвелом и получит окончательный ответ от Тиаго Силвы. Также клуб продолжит переговоры с «Байером» по Каю Хаверцу. Сделано новое предложение», – написал Фабрицио Романо.