AS: Куман не рассчитывает на Бускетса, Альбу и Суареса

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов отпустить в другие команды трех футболистов. Речь идет о Серхио Бускетсе, Жорди Альбе и Луисе Суаресе.

Вскоре голландец лично сообщит футболистам, что не рассчитывает на них в новом сезоне, информирует AS. Названные игроки в то же время покидать «Барселону» не хотят.