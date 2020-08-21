Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    AS: Куман не рассчитывает на Бускетса, Альбу и Суареса

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов отпустить в другие команды трех футболистов. Речь идет о Серхио Бускетсе, Жорди Альбе и Луисе Суаресе.

    Вскоре голландец лично сообщит футболистам, что не рассчитывает на них в новом сезоне, информирует AS. Названные игроки в то же время покидать «Барселону» не хотят.

    • По Суаресу у «Барселоны» есть предложение от «Аякса».
    • Прошлый сезон каталонцы завершили без трофеев.
    • Куман в качестве игрока выступал за «Барселону».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1699

      Dizayner 44 минуты назад

      есть инфа что Суарес оч близок в юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5140

      Hektor 84 1 час назад

      А Пике забыли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +946

      Валерий2705 1 час назад

      Ееее, симулянт и посредственный опорник Бускетс отправляется в сад.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78573
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru