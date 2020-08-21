AS: Куман не рассчитывает на Бускетса, Альбу и Суареса

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов отпустить в другие команды трех футболистов. Речь идет о Серхио Бускетсе, Жорди Альбе и Луисе Суаресе.
Вскоре голландец лично сообщит футболистам, что не рассчитывает на них в новом сезоне, информирует AS. Названные игроки в то же время покидать «Барселону» не хотят.
- По Суаресу у «Барселоны» есть предложение от «Аякса».
- Прошлый сезон каталонцы завершили без трофеев.
- Куман в качестве игрока выступал за «Барселону».