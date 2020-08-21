Журналист Скира: «Барселона» начала переговоры по переходу ван де Бека

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
Испанский клуб начал переговоры с агентом 23-летнего голландца.
Клуб рассчитывает на заключение контракта на шесть лет.
У «Реала» была эксклюзивная опция покупки ван де Бека, которая истекла 30 июня.
- «Аякс» в свою очередь намерен вернуть форварда «Барселоны» Луиса Суареса за 15 миллионов евро.
- Рыночная стоимость Донни – 44 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (86,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.