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    Журналист Скира: «Барселона» начала переговоры по переходу ван де Бека

    «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

    Испанский клуб начал переговоры с агентом 23-летнего голландца.

    Клуб рассчитывает на заключение контракта на шесть лет.

    У «Реала» была эксклюзивная опция покупки ван де Бека, которая истекла 30 июня.

    • «Аякс» в свою очередь намерен вернуться форварда «Барселоны» Луиса Суареса за 15 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость Донни – 44 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (86,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      Отчим_Бората 10 минут назад

      ....что делать?! Пасынок жалуется, что третий день у него на усах стоит запах Алармовских яиц..... Подскажите, является ли это признаком гомосексуализма?

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