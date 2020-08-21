Журналист Скира: «Барселона» начала переговоры по переходу ван де Бека

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

Испанский клуб начал переговоры с агентом 23-летнего голландца.

Клуб рассчитывает на заключение контракта на шесть лет.

У «Реала» была эксклюзивная опция покупки ван де Бека, которая истекла 30 июня.