Понсе вошел в топ-100 бомбардиров «Спартака». Он шестой в списке самых эффективных легионеров команды

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе добрался до отметки в 13 голов за команду. Он вышел на 98-е место в списке бомбардиров клуба.

В списке самых эффективных легионеров (количество матчей на один гол) Понсе идет шестым – 2,85 матча. Лидирует Квинси Промес (2,05 игры).