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    Понсе вошел в топ-100 бомбардиров «Спартака». Он шестой в списке самых эффективных легионеров команды

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе добрался до отметки в 13 голов за команду. Он вышел на 98-е место в списке бомбардиров клуба.

    В списке самых эффективных легионеров (количество матчей на один гол) Понсе идет шестым – 2,85 матча. Лидирует Квинси Промес (2,05 игры).

    • Понсе купили в прошлом году у «Ромы».
    • «Спартак» в текущем сезоне РПЛ ни разу не проиграл.
    • Следующий соперник – «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «prosm.club | Спартак»

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2157

      Питерский князь 4 минуты назад

      =))))))))))))))))))))))))))
      Стыдно, плакать хочется!!!!
      Я забыл, вы в ЛЧ. АААААААААААА. точно, вы в жопе!!!!!
      =))))

      -1
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      Рейтинг: +102

      Dr.Metal 5 минут назад

      жесть, а не новость, все равно что Кристиан Нобоа вышел в топ 50 по голам за Сочи )))))

      0
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      Рейтинг: +294

      Хейтер Аларм 57 минут назад

      Вы еще топ 1000 составьте

      0
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      Рейтинг: +2297

      rash1959 1 час назад

      А начинал то совсем не ахти как, ещё разгонится, всё в его ногах.

      0
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      Рейтинг: +7399

      alarm 1 час назад

      вот это позор!

      -3
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      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората > alarm 1 час назад

      ... Позор, это ваши с пасынком моим "вошканья" за гаражами. ..

      1
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      Рейтинг: +294

      Хейтер Аларм > Отчим_Бората 55 минут назад

      Стыдно за аларма и его кавалера(по совместительству Вашего сына) Боратика! гы-гы

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      Рейтинг: +294

      Хейтер Аларм > Отчим_Бората 52 минуты назад

      Что за рылу Вы воспитали, видели б, что ваш сынуля со своим партнером-алармом за гаражами вытворяет! Извращуги бесстыжие, гы-гы

      2
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      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората > Хейтер Аларм 46 минут назад

      .... Да как нам с мамкой стыдно за него, знали бы Вы.... Дык конечно, если до 18 мамкину сиську, а теперь Аларма письку, посасывал... Что хорошего вышло бы из него???
      .... Беда в том, что я смирился сначала.... Но теперь ещё ведь и зять подвалил...

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      Рейтинг: +1290

      Romio-xxx > Отчим_Бората 43 минуты назад

      Красавы)))))

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      Рейтинг: +6197

      Борат 1 час назад

      Улицу назвать понсой и памятник поставить этому хрюкану ! Гыгы

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