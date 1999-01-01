Понсе вошел в топ-100 бомбардиров «Спартака». Он шестой в списке самых эффективных легионеров команды

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Стыдно, плакать хочется!!!!
Я забыл, вы в ЛЧ. АААААААААААА. точно, вы в жопе!!!!!
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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе добрался до отметки в 13 голов за команду. Он вышел на 98-е место в списке бомбардиров клуба.
В списке самых эффективных легионеров (количество матчей на один гол) Понсе идет шестым – 2,85 матча. Лидирует Квинси Промес (2,05 игры).
- Понсе купили в прошлом году у «Ромы».
- «Спартак» в текущем сезоне РПЛ ни разу не проиграл.
- Следующий соперник – «Локомотив».