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    Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»

    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия подвел итоги полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

    «Мы должны были забивать первыми, но затем в счете повел соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.

    Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Карл [Токо-Экамби] мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали «Баварии» расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом.

    Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента», – сказал Гарсия.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +744

      кто там 2 часа назад

      Не забиваешь ты, забивают тебе, в начале матча загубить столько моментов и пропустить 2 на шару. Жаль. Надеюсь ПСЖ справится. Посмотрим чей мешок сильнее) 2 гегемона 2 лиг встречаются)

      1
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      Рейтинг: +17

      zubastikpnz 3 часа назад

      Везет сильнейшим! Удачи Баварии в финале!

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