Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»

Не забиваешь ты, забивают тебе, в начале матча загубить столько моментов и пропустить 2 на шару. Жаль. Надеюсь ПСЖ справится. Посмотрим чей мешок сильнее) 2 гегемона 2 лиг встречаются)
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия подвел итоги полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).
«Мы должны были забивать первыми, но затем в счете повел соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.
Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Карл [Токо-Экамби] мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали «Баварии» расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом.
Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента», – сказал Гарсия.
Флик: «Главная сила «Баварии» – обложить соперника мощным прессингом»