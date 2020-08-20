Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия подвел итоги полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

«Мы должны были забивать первыми, но затем в счете повел соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.

Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Карл [Токо-Экамби] мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали «Баварии» расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом.

Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента», – сказал Гарсия.

Флик: «Главная сила «Баварии» – обложить соперника мощным прессингом»