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  • Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»

Тренер «Лиона» Гарсия: «Удача полностью отвернулась от нас на старте матча с «Баварией»

20 августа 2020, 08:52
3

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия подвел итоги полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

«Мы должны были забивать первыми, но затем в счете повел соперник, благодаря индивидуальному мастерству Гнабри. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.

Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Карл [Токо-Экамби] мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали «Баварии» расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом.

Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента», – сказал Гарсия.

Флик: «Главная сила «Баварии» – обложить соперника мощным прессингом»

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Лион Бавария Гарсия Руди
Комментарии (3)
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zubastikpnz
1597903237
Везет сильнейшим! Удачи Баварии в финале!
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кто там
1597904136
Не забиваешь ты, забивают тебе, в начале матча загубить столько моментов и пропустить 2 на шару. Жаль. Надеюсь ПСЖ справится. Посмотрим чей мешок сильнее) 2 гегемона 2 лиг встречаются)
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serppion
1597916786
Лиону против Баварии и трех удач мало было бы. Немцы, как наши когда-то в хоккее, прямо-таки непобедимая красная машина.
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