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    Флик: «Главная сила «Баварии» – обложить соперника мощным прессингом»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарии после разгромной победы над «Лионом» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Мы знали, что будет сложно, поскольку у соперника позади были блестящие поединки против «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Они сильны тактически и уже в самом начале создали нам заметные проблемы. Понимали, что нам надо лучше обороняться. До матча говорили о том, что нельзя просто так терять мяч, но все равно допускали ошибки.

    У «ПСЖ» отличная команда. Она заслуженно пробилась в полуфинал, а затем и в финал. Нам стоит проанализировать ряд деталей, но и без того знаем, что в их составе есть очень быстрые игроки. Постараемся получше организовать свою игру в обороне. А наша главная сила – это умение обложить соперника мощным прессингом», – сказал Флик.

    • «Бавария» победила «Лион» благодаря дублю Сержа Гнабри и голу Роберта Левандовски.
    • Финал с «ПСЖ» запланирован на воскресенье.
    • Мюнхенцы выигрывали главный еврокубок пять раз.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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