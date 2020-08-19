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  • Директор «Чертаново» Ларин: «Ошибаются те, кто считает игру Умярова в Уфе плохой. А Глушенков заслужил больше, чем десять минут»

Директор «Чертаново» Ларин: «Ошибаются те, кто считает игру Умярова в Уфе плохой. А Глушенков заслужил больше, чем десять минут»

19 августа 2020, 19:18
8

Николай Ларин, директор «Чертаново», оценил игру своих воспитанников в матче третьего тура РПЛ «Уфа» – «Спартак» (1:1). Речь идет о Наиле Умярове и Максиме Глушенкове.

«Те, кто считают, что сегодня Умяров играл плохо, думаю, вы ошибаетесь. А вот Максу Глушенкову десять минут мало, конечно. Он заслужил большего. Особенно при таком счeте», – считает Ларин.

  • Умяров – лидер матча по отборам (четыре).
  • «Спартак» купил игроков в 2018 году.
  • Москвичи в сезоне РПЛ не проигрывают.

Источник: твиттер Николая Ларина
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа Спартак Чертаново Глушенков Максим Умяров Наиль
Комментарии (8)
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oyabun
1597854669
Умяров сегодня был очень хорош в Спартаке. Без вопросов. Проблема то в другом. В прошлой игре лучшим был Ларссон, в позапрошлой Тиль. Но один в поле не воин! Вот когда хотя бы пол команды будут в одной игре играть отлично - только тогда начнем выигрывать. И не иногда, у команд типа Ахмата, а регулярно и стабильно.
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zigbert
1597934840
Спору нет Умяров провел пожалуй свой лучший матч в Спартаке. А время Глушенкова еще придет- очень перспективный игрок.
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