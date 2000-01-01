Директор «Чертаново» Ларин: «Ошибаются те, кто считает игру Умярова в Уфе плохой. А Глушенков заслужил больше, чем десять минут»

Умяров сегодня был очень хорош в Спартаке. Без вопросов. Проблема то в другом. В прошлой игре лучшим был Ларссон, в позапрошлой Тиль. Но один в поле не воин! Вот когда хотя бы пол команды будут в одной игре играть отлично - только тогда начнем выигрывать. И не иногда, у команд типа Ахмата, а регулярно и стабильно.
Николай Ларин, директор «Чертаново», оценил игру своих воспитанников в матче третьего тура РПЛ «Уфа» – «Спартак» (1:1). Речь идет о Наиле Умярове и Максиме Глушенкове.
«Те, кто считают, что сегодня Умяров играл плохо, думаю, вы ошибаетесь. А вот Максу Глушенкову десять минут мало, конечно. Он заслужил большего. Особенно при таком счeте», – считает Ларин.
- Умяров – лидер матча по отборам (четыре).
- «Спартак» купил игроков в 2018 году.
- Москвичи в сезоне РПЛ не проигрывают.