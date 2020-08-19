Директор «Чертаново» Ларин: «Ошибаются те, кто считает игру Умярова в Уфе плохой. А Глушенков заслужил больше, чем десять минут»

Николай Ларин, директор «Чертаново», оценил игру своих воспитанников в матче третьего тура РПЛ «Уфа» – «Спартак» (1:1). Речь идет о Наиле Умярове и Максиме Глушенкове.

«Те, кто считают, что сегодня Умяров играл плохо, думаю, вы ошибаетесь. А вот Максу Глушенкову десять минут мало, конечно. Он заслужил большего. Особенно при таком счeте», – считает Ларин.