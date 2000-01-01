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    Директор «Чертаново» Ларин: «Ошибаются те, кто считает игру Умярова в Уфе плохой. А Глушенков заслужил больше, чем десять минут»

    Николай Ларин, директор «Чертаново», оценил игру своих воспитанников в матче третьего тура РПЛ «Уфа» – «Спартак» (1:1). Речь идет о Наиле Умярове и Максиме Глушенкове.

    «Те, кто считают, что сегодня Умяров играл плохо, думаю, вы ошибаетесь. А вот Максу Глушенкову десять минут мало, конечно. Он заслужил большего. Особенно при таком счeте», – считает Ларин.

    • Умяров – лидер матча по отборам (четыре).
    • «Спартак» купил игроков в 2018 году.
    • Москвичи в сезоне РПЛ не проигрывают.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николая Ларина

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +23879

      oyabun 1 час назад

      Умяров сегодня был очень хорош в Спартаке. Без вопросов. Проблема то в другом. В прошлой игре лучшим был Ларссон, в позапрошлой Тиль. Но один в поле не воин! Вот когда хотя бы пол команды будут в одной игре играть отлично - только тогда начнем выигрывать. И не иногда, у команд типа Ахмата, а регулярно и стабильно.

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      Рейтинг: +9972

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      "Вот когда хотя бы пол команды будут в одной игре играть отлично - только тогда начнем выигрывать."

      Если будет Хинкель, а не Тедеско на тренерской скамейке главным постоянно, то к ЭТОМУ и придём в очень короткий срок.

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      Рейтинг: +23879

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      Ну он сегодня был и что? Нужен кто то другой.

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      Рейтинг: +9972

      derrik2000 > oyabun 52 минуты назад

      Я бы ЮРАНА поставил на пост ГТ, но, боюсь, что это, к большому моему сожалению, невозможно. (((
      А больше никого не вижу на этой "расстрельной" должности.
      Может и Хинкель после Тедеско будет, как Каррера после Аленичева, а?
      Думаю, что в руководстве клуба после двух матчей под руководством Хинкеля над ЭТИМ тоже задумались...
      ИГРА-то появилась!

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