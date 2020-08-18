Мусаев: «В матче с «Арсеналом» у «Краснодара» открылось второе дыхание»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал исход матча третьего тура РПЛ против «Арсенала» (2:0). Кубанцы забили по голу в каждом из таймов.

«Забили красивые мячи. Мы хорошо комбинировали, держали мяч. Соперник постоянно оказывал давление. Он показал себя как хорошо готовая физически команда, которая не останавливалась все 90 минут. Казалось, что в начале второй половины мы подсели, но нашли в себе силы, открылось второе дыхание.

Мы не потеряли нить игры, создавали моменты, хорошо держали мяч, одержали хорошую, но трудовую победу. Однако нужно настраиваться, что в каждом матче будет много единоборств, играть дисциплинированно», – цитирует Мусаева «Р-Спорт».