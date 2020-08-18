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    Мусаев: «В матче с «Арсеналом» у «Краснодара» открылось второе дыхание»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал исход матча третьего тура РПЛ против «Арсенала» (2:0). Кубанцы забили по голу в каждом из таймов.

    «Забили красивые мячи. Мы хорошо комбинировали, держали мяч. Соперник постоянно оказывал давление. Он показал себя как хорошо готовая физически команда, которая не останавливалась все 90 минут. Казалось, что в начале второй половины мы подсели, но нашли в себе силы, открылось второе дыхание.

    Мы не потеряли нить игры, создавали моменты, хорошо держали мяч, одержали хорошую, но трудовую победу. Однако нужно настраиваться, что в каждом матче будет много единоборств, играть дисциплинированно», – цитирует Мусаева «Р-Спорт».

    • «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не возглавляет таблицу.
    • В следующем туре краснодарцы сыграют с «Уралом».
    • «Краснодару» предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.08.2020 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +967

      Argon 18 минут назад

      Показатель команды не Арсенал, при всем уважении, а Локомотив и команды ЛЧ.

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