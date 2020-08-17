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    «Краснодар» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым

    Правый защитник Николай Рассказов может перейти из «Спартака» в «Краснодар».

    По информации Metaratings, краснодарский клуб пока только контактировал с окружением 22-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо» и «Локомотив».

    • Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
    • Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.
    • В прошлом сезоне фулбек забил один гол и сделал один ассист в 25 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    17.08.2020 22:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1177

      LOKOfanatik19 45 минут назад

      В Локо надо его, вместо Рыбуса

      0
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      Рейтинг: +9876

      derrik2000 > LOKOfanatik19 43 минуты назад

      Шепни Кикнадзе: может и купит.
      Но в Локо только задорого!))

      0
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      Рейтинг: +2461

      NewLife 47 минут назад

      Поменяйте на Берга или Вандерсона

      0
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      ...
      Рейтинг: +9876

      derrik2000 > NewLife 41 минуту назад

      Они, конечно, интересуются Рассказовым, но НЕ ОХРЕНЕВАЮТ от его "футбольного таланта" настолько, чтобы Берга или Вандерсона взамен отдать.
      )))))))

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      Рейтинг: +6066

      Борат 55 минут назад

      Очень стыдно за поганый пищевик ! Воспитанники не хотят играть за эту клоаку, только зулусы да гастеры мохнатые рубят мазутные нефтедоллары !!! Позор рылам !!!
      Гыгы

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      Рейтинг: +5072

      Hektor 84 > Борат 17 минут назад

      Где ваши воспитанники? Хоть один стабильно в основе выходит?

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