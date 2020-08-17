«Краснодар» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым

Правый защитник Николай Рассказов может перейти из «Спартака» в «Краснодар».
По информации Metaratings, краснодарский клуб пока только контактировал с окружением 22-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо» и «Локомотив».
- Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
- Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.
- В прошлом сезоне фулбек забил один гол и сделал один ассист в 25 матчах.
Источник: Metaratings
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