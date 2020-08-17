Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым

«Краснодар» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым

17 августа 2020, 22:59
24

Правый защитник Николай Рассказов может перейти из «Спартака» в «Краснодар».

По информации Metaratings, краснодарский клуб пока только контактировал с окружением 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо» и «Локомотив».

  • Контракт Рассказова с московским клубом истечет следующим летом.
  • Предложение продлить соглашение с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц игрок отклонил.
  • В прошлом сезоне фулбек забил один гол и сделал один ассист в 25 матчах.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Рассказов Николай
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1597696241
Поменяйте на Берга или Вандерсона
Ответить
aperchs
1597702625
Договорные матчи >> pro100stavka.ru
Ответить
acor94
1597728725
В Краснадаре номинально уже 3 правых защитника. Зачем ещё один?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1597730837
Лучше остаться, всё-равно скоро будет новый тренер. Хотя переход в Краснодар не будет шагом назад.
Ответить
paracetamol
1597731870
Не берите свней, быки. Бык свинье не товарищ!
Ответить
portero
1597732063
как там свои воспитанники??? плохо что не получается подвести своих к РПЛ , в нужном количестве...
Ответить
isakkobelini
1597740641
с детства за ЛОКО сам об этом говорил.
Ответить
vka1970
1597742610
Новость о Спартаке и Краснодаре, но на ветке сплошь АлармоБоратовское овно.Зачёт.Эко их пучит защеканцев вместе с С Соловьёвым которому в не давнем прямом эфире белорусс член на всю страну показал ответив таким образом на вопрос, а что там у Вас соседи.Неожиданно и бульбам Кисель и Соловьёв ТВ стали противны.Что то тут не так.....)))
Ответить
SLADE2020
1597748233
Я не удивлюсь, если в Краснодаре паренек заиграет!
Ответить
zigbert
1597767018
На что он рассчитывает? Или может думает что там ему заплатят больше?
Ответить
Главные новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
23:23
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
3
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+