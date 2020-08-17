«Краснодар» интересуется защитником «Спартака» Рассказовым

Правый защитник Николай Рассказов может перейти из «Спартака» в «Краснодар».

По информации Metaratings, краснодарский клуб пока только контактировал с окружением 22-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что на воспитанника «Спартака» также претендуют «Динамо» и «Локомотив».