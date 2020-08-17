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    Mundo Deportivo: Куман подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман близок к заключению соглашения с «Барселоной».

    По информации Mundo Deportivo, стороны близки к достижению договоренности о сотрудничестве.

    Ожидается, что голландец подпишет с клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Куман уже прилетел в Барселону. За одноименную команду он, будучи игроком, выступал с 1989 по 1995 год.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2068

      Питерский князь 46 секунд назад

      Голубизной попахивает!
      Нидерланды - 80% населения гомодрило.
      =)))
      Хотел написать 80% мужиков, да передумал!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +329

      Фанат Рубина 12 минут назад

      Сборная голландии ну да ну да пошла я нахер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1962

      Гавроша 18 минут назад

      Зря они его берут, не тот тренер.

      0
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      Рейтинг: +11

      SLADE2020 27 минут назад

      Какая хорошая новость для всех болельщиков Барселоны!

      1
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      Рейтинг: +556

      levon_man > SLADE2020 3 минуты назад

      Человек с именем и авторитетом. Надеюсь у него получиться

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