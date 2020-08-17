Mundo Deportivo: Куман подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман близок к заключению соглашения с «Барселоной».

По информации Mundo Deportivo, стороны близки к достижению договоренности о сотрудничестве.

Ожидается, что голландец подпишет с клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Куман уже прилетел в Барселону. За одноименную команду он, будучи игроком, выступал с 1989 по 1995 год.