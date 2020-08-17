Mundo Deportivo: Куман подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт

Голубизной попахивает!
Нидерланды - 80% населения гомодрило.
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Хотел написать 80% мужиков, да передумал!
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман близок к заключению соглашения с «Барселоной».
По информации Mundo Deportivo, стороны близки к достижению договоренности о сотрудничестве.
Ожидается, что голландец подпишет с клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Куман уже прилетел в Барселону. За одноименную команду он, будучи игроком, выступал с 1989 по 1995 год.