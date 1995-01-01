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    РПЛ. «Уфа» одержала волевую победу над «Арсеналом»

    Второй тур РПЛ открылся встречей в Туле, где местная команда проиграла, несмотря на то что вела в счете. Туляки завершали матч в меньшинстве.

    «Уфа» одержала первую победу в сезоне, а «Арсенал» после двух туров имеет в активе одно очко.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Арсенал (Тула) – Уфа – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Луценко, 26; 1:1 – Кротов, 45+1; 1:2 – Голубев, 54; 1:3 – Бизяк, 63 (с пенальти); 2:3 – К. Кангва, 72.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачeв (Э. Канга, 65), Лесовой (Горбатенко, 47), Чаушич, Хлусевич (Ковалев, 65), К. Кангва, Громыко (Пантелеев, 88), Луценко.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Йокич (Аликин, 71), Неделчару, Кротов (Бизяк, 48 (Безденежных, 89)), Алиев, Голубев, Фольмер (Емельянов, 75), Карп, Жамалетдинов (Гиоргобиани, 76).

    Предупреждения: Григалава, 23; Хлусевич, 52; К. Кангва, 59; Бауэр, 63; Э. Кангва, 78; Беляев, 90+3 – Голубев, 25; Йокич, 65.

    Удаления: К. Кангва, 85 (вторая ж.к.); Э. Кангва, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17821

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Вадим сделал ещё один шаг в сторону Спартака.

      0
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      Рейтинг: +7472

      paracetamol 1 час назад

      Арс в ауте!

      0
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      Рейтинг: +529

      balam 1 час назад

      беляев опять налажал.уфу с победой

      1
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      Рейтинг: +478

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Ахмат делай плаксивых Спартаковцев.

      0
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      Рейтинг: +1027

      Muboraksho 1 час назад

      Молодцы Уфа. Три очка на выезде в копилку это хорошо...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1524

      _Marqella_ 1 час назад

      Уфу с победой !!!!

      5
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      Рейтинг: +1220

      Муруал 1 час назад

      Молодцы Уфа!!! Раз за разом затыкают рот недалёким болельщикам,рассуждающим о неправильном футболе клуба! Поздравляю с победой!

      4
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      Рейтинг: +3920

      BarStep > Муруал 1 час назад

      Согласился..

      1
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      Рейтинг: +24938

      zra78 2 часа назад

      Двух Квангов удалили,в пиндостане уже бы волнения начались бы:)

      6
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      Рейтинг: +6768

      alarm > zra78 1 час назад

      :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8071

      ilichkadr 2 часа назад

      Молодца!

      3
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      Рейтинг: +1876

      Semenycch 2 часа назад

      Боевой матч, судя по всему был.

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