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РПЛ. «Уфа» одержала волевую победу над «Арсеналом»

14 августа 2020, 19:56
14

Второй тур РПЛ открылся встречей в Туле, где местная команда проиграла, несмотря на то что вела в счете. Туляки завершали матч в меньшинстве.

«Уфа» одержала первую победу в сезоне, а «Арсенал» после двух туров имеет в активе одно очко.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Арсенал (Тула) – Уфа – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Луценко, 26; 1:1 – Кротов, 45+1; 1:2 – Голубев, 54; 1:3 – Бизяк, 63 (с пенальти); 2:3 – К. Кангва, 72.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Бауэр, Ткачeв (Э. Канга, 65), Лесовой (Горбатенко, 47), Чаушич, Хлусевич (Ковалев, 65), К. Кангва, Громыко (Пантелеев, 88), Луценко.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Йокич (Аликин, 71), Неделчару, Кротов (Бизяк, 48 (Безденежных, 89)), Алиев, Голубев, Фольмер (Емельянов, 75), Карп, Жамалетдинов (Гиоргобиани, 76).

Предупреждения: Григалава, 23; Хлусевич, 52; К. Кангва, 59; Бауэр, 63; Э. Кангва, 78; Беляев, 90+3 – Голубев, 25; Йокич, 65.

Удаления: К. Кангва, 85 (вторая ж.к.); Э. Кангва, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Уфа
Комментарии (14)
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ilichkadr
1597424473
Молодца!
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zra78
1597424525
Двух Квангов удалили,в пиндостане уже бы волнения начались бы:)
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Муруал
1597425354
Молодцы Уфа!!! Раз за разом затыкают рот недалёким болельщикам,рассуждающим о неправильном футболе клуба! Поздравляю с победой!
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_Marqella_
1597425611
Уфу с победой !!!!
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Muboraksho
1597427549
Молодцы Уфа. Три очка на выезде в копилку это хорошо...
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Ссппааррттаакк
1597427961
Ахмат делай плаксивых Спартаковцев.
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balam
1597428084
беляев опять налажал.уфу с победой
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Tsigan
1597435078
Получается в прошлом туре Краснодар сильную команду на выезде обыграл.
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paracetamol
1597478709
Арс какой-то недоделанный: ни защиты, ни нападения толком. Что там за тренеришко физрук интересно!
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zigbert
1597517596
Не показывает Арсенал присущей им игры. Лишь к Луценко нет претензий.
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