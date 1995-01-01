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    Давиташвили может перейти в аренду в «Ротор»

    «Рубин» может отдать полузащитника Зурико Давиташвили в аренду из-за лимита на легионеров.

    По информации «Бизнес Онлайн», на игрока претендует «Ротор». Казанский клуб не хочет, чтобы Давиташвили сидел на скамейке, в волгоградской же команде он сможет получить постоянную практику.

    В «Ротор игрока пытается устроить его соотечественник – агент Мамука Джугели. При его посредничестве в Волгограде оказались экс-футболисты «Рубина» Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, а также был подписан бывший полузащитник «Спартака« Джано Ананидзе.

    • В прошлом сезоне Давиташвили провел в РПЛ 26 матчей, забив два мяча.

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    Источник: «Бизнес Онлайн»

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1240

      Spartak Piter 6 минут назад

      Жалко Ротор в игре с этими ушлепанами.
      Русский помни, что нельзя болеть за СБГТ. Антинародная команда создавалась антинародной шайкой. Эта шайка сейчас губит страну. А СБГТ (филиал ЛГБТ в футболе) их игрушка!!!

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