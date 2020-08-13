Давиташвили может перейти в аренду в «Ротор»

«Рубин» может отдать полузащитника Зурико Давиташвили в аренду из-за лимита на легионеров.
По информации «Бизнес Онлайн», на игрока претендует «Ротор». Казанский клуб не хочет, чтобы Давиташвили сидел на скамейке, в волгоградской же команде он сможет получить постоянную практику.
В «Ротор игрока пытается устроить его соотечественник – агент Мамука Джугели. При его посредничестве в Волгограде оказались экс-футболисты «Рубина» Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, а также был подписан бывший полузащитник «Спартака« Джано Ананидзе.
- В прошлом сезоне Давиташвили провел в РПЛ 26 матчей, забив два мяча.
Источник: «Бизнес Онлайн»