The Sun: «Сити» предложил за Кулибали 63 миллиона

«Манчестер Сити» сделал предложение по трансферу защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации The Sun, английский клуб предложил за сенегальца 63 миллиона евро – в эту сумму входят различные бонусы. Однако «Наполи» не хочет отпускать Кулибали менее чем за 69 миллионов.

Ранее «Сити» приобрел у «Борнмута» защитника Натана Аке, но Хосеп Гвардиола хочет иметь в обороне еще и более опытного игрока.