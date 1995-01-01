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    The Sun: «Сити» предложил за Кулибали 63 миллиона

    «Манчестер Сити» сделал предложение по трансферу защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

    По информации The Sun, английский клуб предложил за сенегальца 63 миллиона евро – в эту сумму входят различные бонусы. Однако «Наполи» не хочет отпускать Кулибали менее чем за 69 миллионов.

    Ранее «Сити» приобрел у «Борнмута» защитника Натана Аке, однако Хосеп Гвардиола хочет иметь в обороне еще и более опытного игрока.

    • Кулибали провел в этом сезоне Серии А 24 игры.
    • Рыночная стоимость футболиста – 56 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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