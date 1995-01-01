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    Orta Çizgi: «Бешикташ» заинтересован в аренде Дзюбы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

    По информации Orta Çizgi, на 31-летнего футболиста претендует «Бешикташ».

    Стамбульский клуб хочет арендовать россиянина, который две недели назад продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

    «Бешикташ» переключил внимание на Дзюбу после срыва трансфера форварда «Брешии» Марио Балотелли.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Orta Çizgi

    Новостной портал, посвященный "Бешикташу". Редакция находится в Стамбуле. Аудитория в твиттере - 65,3 тысячи человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3795

      knikos 21 минуту назад

      Нахрен они усрались .

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