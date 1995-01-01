Orta Çizgi: «Бешикташ» заинтересован в аренде Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

По информации Orta Çizgi, на 31-летнего футболиста претендует «Бешикташ».

Стамбульский клуб хочет арендовать россиянина, который две недели назад продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

«Бешикташ» переключил внимание на Дзюбу после срыва трансфера форварда «Брешии» Марио Балотелли.