Orta Çizgi: «Бешикташ» заинтересован в аренде Дзюбы

Нахрен они усрались .
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.
По информации Orta Çizgi, на 31-летнего футболиста претендует «Бешикташ».
Стамбульский клуб хочет арендовать россиянина, который две недели назад продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».
«Бешикташ» переключил внимание на Дзюбу после срыва трансфера форварда «Брешии» Марио Балотелли.
Источник: Orta Çizgi
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