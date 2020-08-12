Вратарь «Спартака» Максименко: «Точно не сыграю за ЦСКА»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко исключил возможный переход в ЦСКА.
– Подсознание может все, но есть какие-то личные табу – например, за какую команду ты ни за что не согласишься играть?
– Никогда не говори никогда... Но за ЦСКА точно не сыграю.
– Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.
– У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.
- Максименко – воспитанник «Спартака».
- За основную команду выступает с октября 2017 года.
- На счету вратаря 70 матчей и 84 пропущенных гола.
Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»
Источник: GQ