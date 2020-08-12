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    Вратарь «Спартака» Максименко: «Точно не сыграю за ЦСКА»

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко исключил возможный переход в ЦСКА.

    – Подсознание может все, но есть какие-то личные табу – например, за какую команду ты ни за что не согласишься играть?

    Никогда не говори никогда... Но за ЦСКА точно не сыграю.

    – Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.

    У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.

    • Максименко – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду выступает с октября 2017 года.
    • На счету вратаря 70 матчей и 84 пропущенных гола.

    Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»

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    Источник: GQ

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    12.08.2020 23:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +284

      De_Frenki 4 минуты назад

      славу богу.кто тебя еще возмет то дурень

      0
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      Рейтинг: +2890

      Cleaner 26 минут назад

      Предложат БАБЛА раза в два больше, чем Спартак и на крыльях в ЦСКА полетишь! И сразу забудешь про "свой путь".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3010

      mopecekca 40 минут назад

      Тебе бы поучиться у Игоря.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16242

      bset 41 минуту назад

      Много мы таких слышали "никогда", но жизнь поворачивается к нам порой совсем неожиданной стороной.

      0
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      Рейтинг: +2890

      Cleaner > bset 25 минут назад

      Дадут пинка под зад из Спартака и побежит куда возьмут.

      1
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      Рейтинг: +5752

      Борат 1 час назад

      И не стыдно ему играть за пищевик ?
      Бесстыжий !!!
      Гыгы

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