Вратарь «Спартака» Максименко: «Точно не сыграю за ЦСКА»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко исключил возможный переход в ЦСКА.

– Подсознание может все, но есть какие-то личные табу – например, за какую команду ты ни за что не согласишься играть?

– Никогда не говори никогда... Но за ЦСКА точно не сыграю.

– Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.

– У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.

Максименко – воспитанник «Спартака».

За основную команду выступает с октября 2017 года.

На счету вратаря 70 матчей и 84 пропущенных гола.

Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»