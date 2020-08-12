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Вратарь «Спартака» Максименко: «Точно не сыграю за ЦСКА»

12 августа 2020, 23:25
23

Голкипер «Спартака» Александр Максименко исключил возможный переход в ЦСКА.

– Подсознание может все, но есть какие-то личные табу – например, за какую команду ты ни за что не согласишься играть?

Никогда не говори никогда... Но за ЦСКА точно не сыграю.

– Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.

У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.

  • Максименко – воспитанник «Спартака».
  • За основную команду выступает с октября 2017 года.
  • На счету вратаря 70 матчей и 84 пропущенных гола.

Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»

Источник: GQ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Максименко Александр
Комментарии (23)
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HEt_SHOT
1597278346
Хорош заливать, футболист это профессия, где больше дадут туда и поедешь, жизнь как бумеранг (пример Кокорина) говорил что это единственный клуб куда он не пойдет не за какие деньги, но бумеранг ударил прям в е.б.а л.о ему, не удивлюсь если как Адриано будет ромбик целовать....так же может быть и ты коня будешь целовать
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Dr.Metal
1597292978
Конечно не будешь. В ЦСКА всегда вратари уровнем повыше были
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tratiowequagma
1597293974
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- http://likn.de/Uqh
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vladimir-7
1597297082
Можно подумать, что Р.Бабаев намекнул Максименко о приглашении его вместо И.Акинфеева. Когда Игорь закончит играть в ЦСКА, то Максименко будет уже сидеть с удочкой на пруду.
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Garrincha58
1597299962
зазвездился вратаришко ЦСКА ему не команда
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BRO_football
1597305002
А он нам и на йух не нужен! У нас Тороп лучше на воротах стоит.
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ALEX ML
1597305251
Скоро в Химках будешь!!!!
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isakkobelini
1597306141
Кто бы, что не писал Максименко будущее вратарского цеха в стране, и у ЦСКА такого кипера пока нет.
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Dobroe Teplo za CSKA
1597320932
ха ха ха лох опущенный, кто же тебя в ЦСКА возьмет? ))))))))))))))))))))))
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yarik1_78
1597329056
Сиди на пятой точке ровно,не кто тебя и не позовёт.
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