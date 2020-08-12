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  • Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»

Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»

12 августа 2020, 19:51
35

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал переход в команду бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке.

Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму. В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб, достойный только победы», – сказал Максименко.

  • Кокорин перешел в «Спартак» этим летом на правах свободного агента.
  • Он пропустил первый тур РПЛ из-за травмы.
  • Сегодня появилась информация, что он рискует не сыграть и во втором туре.

Источник: GQ
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Максименко Александр
Комментарии (35)
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Spartak Piter
1597251269
Спартак молодцы. НАРОДНАЯ КОМАНДА!!!!! а вот некоторые: Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР
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Garrincha58
1597253878
величие зарабатывают визгом на судей и жалобами в футбольные инстанции грозя им своими беспочвенными снятиями с игры или в целом с ЧР а ведь никто не пожалеет об этом
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alex59
1597254361
Вам самим не надоело болтать о каком-то величии? В чем оно? 9 раз чемпионы. Согласен. Вспомните как это было. На тот период не было ни одной команды способной конкурировать со Спартаком из-за развала. Да выигрывали 5-0,7-0 одной левой, но как только подросли сначала Алания, затем ЦСКА и где оказался великий народный? А какие у Спартака достижения в еврокубках, не напомните? Тренируйтесь ребята и не пустыми словами возвеличивайте себя .а результатами. Мы будем рады, если они появятся
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alp
1597255421
доказывайте.. только на поле, пожалуйста, а не в интернете и телевизоре...
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GreyDM
1597255739
так влился, что с командой не тренируется, и, по-ходу, уже 2й из 2х возможных матчей пропустит...
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Продюсер Азамат
1597257441
здесь хателось бы попросить на забывать и про нас, не принял Кокоша нашего hardcore, мы его в сочи отправили, так сказать softcore и там он не прижился, стали думать, и поняли, видимо не помоешный, решили значит все-таки больше похож на футболиста. Но начали та все мы, бамжевики_паэтаму мы тоже великие по-своему_ я лично горд за бамжевик гыгы
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knikos
1597257708
Нихренасе ! Какого чифирчику Кокоша Максу подогнал ...
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Томик
1597257732
Саша, выходи уже на поле. Может быть хоть Бакаеву места в составе не достанется. За одно это спасибо скажу.
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Nevsky_RU
1597259686
А точно если реально великий, то необходимо это кому то доказывать? Еще вопрос - кому?)
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Taps
1597260052
Заколебали уже своим величием, лучше бы в футбол играть научились.
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