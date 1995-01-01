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    Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал переход в команду бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке.

    Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму. В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб, достойный только победы», – сказал Максименко.

    • Кокорин перешел в «Спартак» этим летом на правах свободного агента.
    • Он пропустил первый тур РПЛ из-за травмы.
    • Сегодня появилась информация, что он рискует не сыграть и во втором туре.

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    Источник: GQ

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии23
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      Рейтинг: +967

      Nevsky_RU 4 минуты назад

      А точно если реально великий, то необходимо это кому то доказывать? Еще вопрос - кому?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3501

      Томик 37 минут назад

      Саша, выходи уже на поле. Может быть хоть Бакаеву места в составе не достанется. За одно это спасибо скажу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1982

      Genz > Томик 23 минуты назад

      Бакаев стал мусор

      0
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      ...
      Рейтинг: +617

      GreyDM > Genz 4 минуты назад

      нету у нас такого в составе))) слава богу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3794

      knikos 37 минут назад

      Нихренасе ! Какого чифирчику Кокоша Максу подогнал ...

      0
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      Рейтинг: -31

      Продюсер Азамат 42 минуты назад

      здесь хателось бы попросить на забывать и про нас, не принял Кокоша нашего hardcore, мы его в сочи отправили, так сказать softcore и там он не прижился, стали думать, и поняли, видимо не помоешный, решили значит все-таки больше похож на футболиста. Но начали та все мы, бамжевики_паэтаму мы тоже великие по-своему_ я лично горд за бамжевик гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      GreyDM 1 час назад

      так влился, что с командой не тренируется, и, по-ходу, уже 2й из 2х возможных матчей пропустит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5853

      alp 1 час назад

      доказывайте.. только на поле, пожалуйста, а не в интернете и телевизоре...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      alex59 1 час назад

      Вам самим не надоело болтать о каком-то величии? В чем оно? 9 раз чемпионы. Согласен. Вспомните как это было. На тот период не было ни одной команды способной конкурировать со Спартаком из-за развала. Да выигрывали 5-0,7-0 одной левой, но как только подросли сначала Алания, затем ЦСКА и где оказался великий народный? А какие у Спартака достижения в еврокубках, не напомните? Тренируйтесь ребята и не пустыми словами возвеличивайте себя .а результатами. Мы будем рады, если они появятся

      4
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      Рейтинг: +1101

      Алехсбургер. > alex59 49 минут назад

      Добро пожаловать в клуб.))
      Не забудьте одеть бахилы.
      Вляпаетесь.)

      1
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      Рейтинг: +1982

      Genz 1 час назад

      Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке.
      Коллектив в лодке слили в унитаз.
      Кокорин уплыл какашкой

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      seth343 1 час назад

      Судьи вам не дадут этого сделать...

      0
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      Рейтинг: +11063

      Garrincha58 1 час назад

      величие зарабатывают визгом на судей и жалобами в футбольные инстанции грозя им своими беспочвенными снятиями с игры или в целом с ЧР а ведь никто не пожалеет об этом

      5
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      Рейтинг: +2700

      serhio80 > Garrincha58 43 минуты назад

      Не путай Спартак с бзенитом) вот не станет бомжевика, никто и сожалеть не станет кроме горстки упоротых)

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