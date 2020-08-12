Максименко: «Кокорин быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал переход в команду бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке.

Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму. В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб, достойный только победы», – сказал Максименко.