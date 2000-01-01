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    Федун: «Объяснениями арбитров по матчу с «Сочи» я абсолютно не удовлетворен»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун недоволен судейскими объяснениями решений в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Оба гола гости забили с пенальти.

    «Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», – сказал Федун ТАСС.

    • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
    • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6936

      piligrim1986 14 минут назад

      да не будет никаких объяснений, судьи правы как всегда и даже не собираются признавать ошибки

      1
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      Рейтинг: +1401

      BANNIKOV1970 23 минуты назад

      объяснений не было,мычали,блеяли сопли жевали

      3
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      Рейтинг: +5792

      ivany4 24 минуты назад

      Неужто будет гнуть свою линию до победного??

      0
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      Рейтинг: +5792

      ivany4 25 минут назад

      Правильно вираж сказал: Те кто в инете "топит" за Зенит, это долб**** а не наши болельщики. Мы за чистый футбол, и уважаем доказанные претензии.

      Так что можно не обращать внимание на всех этих недоумков, не тратьте на них время и нервы. А они пусть продолжают накручивать рейтинг популярности Спартака в медиа пространстве. БортоАлармы, продолжайте, нам важен ваш голос!!!
      Постараюсь повторить на других ветках, да бы не отвлекались на голубых петушков. Будет легче читать дельные замечания, а не пустое кукареканье.

      Ну и хотелось бы напомнить админам, бан за флуд - вы пока не отменяли.

      4
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      Рейтинг: +9586

      derrik2000 30 минут назад

      Арнольдыч!
      Не распыляйся!
      Всё, что Еськов и Казарцев сказали, они и должны были сказать.
      Сейчас всё в руках РФС.
      Вот и посмотрим по решению этого "органа", НУЖЕН ФУТБОЛ в России или НЕ НУЖЕН.

      3
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      Рейтинг: +3636

      "supermax" > derrik2000 27 минут назад

      ..все в руках рфс...только в чьих руках рфс

      3
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      Рейтинг: +9586

      derrik2000 > "supermax" 26 минут назад

      На это тоже в очередной раз посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +3636

      "supermax" 31 минуту назад

      на допрос к широкову их...спросит, как с нормальных..хах))

      3
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      Рейтинг: +1812

      Semenycch 31 минуту назад

      А что там с обещанием снять команду с чемпионата?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3636

      "supermax" > Semenycch 30 минут назад

      тебя через х*й перекинули, если ты еще не понял, чухан

      2
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      Рейтинг: +5677

      Борат 35 минут назад

      Сходи в баню с глушаком он тебя удовлетворит, рылу мразотную !
      Скрип ! Гыгы

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