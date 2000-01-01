Федун: «Объяснениями арбитров по матчу с «Сочи» я абсолютно не удовлетворен»

да не будет никаких объяснений, судьи правы как всегда и даже не собираются признавать ошибки
Владелец «Спартака» Леонид Федун недоволен судейскими объяснениями решений в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Оба гола гости забили с пенальти.
«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», – сказал Федун ТАСС.
- Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
- Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
- Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.