«Ротор» подписал защитника сборной Армении Манучаряна

«Ротор» объявил о переходе центрального защитника Армена Манучаряна.

По данным портала Transfermarkt, 25-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт на один год.

В новой команде игрок будет выступать под третьим номером.

Манучарян с июня 2017 года выступает за сборную Армении.

Последним его клубом был «Пюник».

Рыночная стоимость центрбека – 200 тысяч евро.