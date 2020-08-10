«Ротор» подписал защитника сборной Армении Манучаряна

«Ротор» объявил о переходе центрального защитника Армена Манучаряна.
По данным портала Transfermarkt, 25-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт на один год.
В новой команде игрок будет выступать под третьим номером.
- Манучарян с июня 2017 года выступает за сборную Армении.
- Последним его клубом был «Пюник».
- Рыночная стоимость центрбека – 200 тысяч евро.
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Источник: Официальный сайт «Ротора»