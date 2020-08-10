«Ротор» подписал защитника сборной Армении Манучаряна

«Ротор» объявил о переходе центрального защитника Армена Манучаряна.

По данным портала Transfermarkt, 25-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт на один год.

В новой команде игрок будет выступать под третьим номером.