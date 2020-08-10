Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    «Ротор» подписал защитника сборной Армении Манучаряна

    «Ротор» объявил о переходе центрального защитника Армена Манучаряна.

    По данным портала Transfermarkt, 25-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт на один год.

    В новой команде игрок будет выступать под третьим номером.

    • Манучарян с июня 2017 года выступает за сборную Армении.
    • Последним его клубом был «Пюник».
    • Рыночная стоимость центрбека – 200 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78384
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru