«Ротор» подписал защитника сборной Армении Манучаряна

Дзюба вздрогнул, я думаю.
«Ротор» объявил о переходе центрального защитника Армена Манучаряна.
По данным портала Transfermarkt, 25-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт на один год.
В новой команде игрок будет выступать под третьим номером.
- Манучарян с июня 2017 года выступает за сборную Армении.
- Последним его клубом был «Пюник».
- Рыночная стоимость центрбека – 200 тысяч евро.
Защитник Армен Манучарян в «Роторе»https://t.co/2Oj71Fez3CАрмен взял себе игровой номер 3.#РубисьЗаРотор #ЗаРотор pic.twitter.com/iRxgasodXl— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 10, 2020