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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Уфу», Кабелья оформил дубль

    В матче 1-го тура РПЛ «Уфа» дома крупно проиграла «Краснодару» – 0:3.

    Дубль в этой встрече оформил полузащитник Реми Кабелья. Еще один гол забил нападающий Маркус Берг.

    «Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Уфа – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кабелья, 53; 0:2 – Кабелья, 63; 0:3 – Берг, 65.

    Предупреждения: Безденежных, 42; Йокич, 67 – Петров, 34; Ольссон, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5522

      GoLenaStop 4 минуты назад

      Только не надо говорить "разгром".
      Нормальная красивая игра, просто Быки поймали момент и законопатили.
      Командам - спасибо за игру!

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      Рейтинг: +40382

      MaxRnD 7 минут назад

      Размотали автобус в хлам. Везение Уфы видно закончилось в прошедшем чемпионате

      0
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      Рейтинг: +749

      Cubinec1989 8 минут назад

      Кабелья молодец! После такой травмы восстановился и набирает хорошую форму

      1
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      Рейтинг: +10

      rcry 8 минут назад

      краснодар хорош - с победой -! могли больше засунуть -

      0
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      Рейтинг: +5386

      Борат 10 минут назад

      С поражением фарму пищевика !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1150

      Tsigan 11 минут назад

      Сбор очков начался чтоб в конце чемпионата имея запас было чем торговать.

      0
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      Рейтинг: +4307

      Рубинище 11 минут назад

      Бычки с победой. В таблице с первого тура группа лидеров обозначается.

      1
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      Рейтинг: +40762

      portero 12 минут назад

      начало хорошее!
      Краснодар с победой!!!

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