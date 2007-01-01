РПЛ. «Краснодар» разгромил «Уфу», Кабелья оформил дубль

В матче 1-го тура РПЛ «Уфа» дома крупно проиграла «Краснодару» – 0:3.

Дубль в этой встрече оформил полузащитник Реми Кабелья. Еще один гол забил нападающий Маркус Берг.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Уфа – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кабелья, 53; 0:2 – Кабелья, 63; 0:3 – Берг, 65.

Предупреждения: Безденежных, 42; Йокич, 67 – Петров, 34; Ольссон, 51.

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