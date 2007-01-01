РПЛ. «Краснодар» разгромил «Уфу», Кабелья оформил дубль

Только не надо говорить "разгром".
Нормальная красивая игра, просто Быки поймали момент и законопатили.
Командам - спасибо за игру!
В матче 1-го тура РПЛ «Уфа» дома крупно проиграла «Краснодару» – 0:3.
Дубль в этой встрече оформил полузащитник Реми Кабелья. Еще один гол забил нападающий Маркус Берг.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Голы: 0:1 – Кабелья, 53; 0:2 – Кабелья, 63; 0:3 – Берг, 65.
Предупреждения: Безденежных, 42; Йокич, 67 – Петров, 34; Ольссон, 51.