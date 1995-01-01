Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Журналист Скира: «Барселона» не пустила Артура на матч с «Наполи»

    Полузащитник Артур пришел на «Камп Ноу», чтобы посмотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» (3:1). Бразильца не пустили.

    «Артур был на стадионе, но ему «Барселона» велела идти домой, потому что игрок не сделал тесты на коронавирус в соответствии с документами УЕФА», – сообщил Николо Скира.

    • После окончания ЛЧ Артур перейдет в «Ювентус».
    • Туринцы купили Артура за 72 миллиона евро.
    • В 1/4 финала «Барселона» сыграет с «Баварией».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78363
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru