Журналист Скира: «Барселона» не пустила Артура на матч с «Наполи»

Полузащитник Артур пришел на «Камп Ноу», чтобы посмотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» (3:1). Бразильца не пустили.

«Артур был на стадионе, но ему «Барселона» велела идти домой, потому что игрок не сделал тесты на коронавирус в соответствии с документами УЕФА», – сообщил Николо Скира.