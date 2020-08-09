Журналист Скира: «Барселона» не пустила Артура на матч с «Наполи»

Полузащитник Артур пришел на «Камп Ноу», чтобы посмотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» (3:1). Бразильца не пустили.
«Артур был на стадионе, но ему «Барселона» велела идти домой, потому что игрок не сделал тесты на коронавирус в соответствии с документами УЕФА», – сообщил Николо Скира.
- После окончания ЛЧ Артур перейдет в «Ювентус».
- Туринцы купили Артура за 72 миллиона евро.
- В 1/4 финала «Барселона» сыграет с «Баварией».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.