Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Барселона» не пустила Артура на матч с «Наполи»

Журналист Скира: «Барселона» не пустила Артура на матч с «Наполи»

9 августа 2020, 01:16
2

Полузащитник Артур пришел на «Камп Ноу», чтобы посмотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» (3:1). Бразильца не пустили.

«Артур был на стадионе, но ему «Барселона» велела идти домой, потому что игрок не сделал тесты на коронавирус в соответствии с документами УЕФА», – сообщил Николо Скира.

  • После окончания ЛЧ Артур перейдет в «Ювентус».
  • Туринцы купили Артура за 72 миллиона евро.
  • В 1/4 финала «Барселона» сыграет с «Баварией».

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Наполи Артур
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1596948633
Хаххх, цирк продолжается
Ответить
моэм
1596963624
А ещё он не встал на колени в защиту рубероидов , чего от ВСЕХ требует Хемилтон….
Ответить
Главные новости
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
1
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Все новости
Все новости
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 01:23
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
Вчера, 00:40
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+