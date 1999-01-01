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    Metaratings: опорный полузащитник и капитан «Нанта» Туре заинтересовал «Спартак»

    «Спартак» изучает опорного полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, пишет Metaratings. Игрока предлагали в Россию еще в прошлом году.

    Также футболистом интересовались «Локомотив» и «Динамо». Для «Спартаке» же Туре сейчас является одним из вариантов усиления опорной зоны. «Нант» готов продать капитана за 8 миллионов евро.

    • К 26-летнему Туре есть интерес в АПЛ.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 игрок провел 27 матчей, забил три гола.
    • «Спартак» завтра, 8 августа, в первом туре РПЛ примет «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9331

      derrik2000 1 час назад

      Неплох, весьма неплох...
      Хороший первый пас, цепкий, пластичный...
      Обладает неплохим дальним ударом, но, конечно, до Фернандо ему, как до Луны в этом компоненте игры. ))
      Не.
      Правда хорош.
      Нужно брать.

      2
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      Рейтинг: +6070

      JTherry > derrik2000 21 минуту назад

      хороший игрок, думаю возьмут... сравнение с Фернандо немного странно, поскольку не видел, как он бьет штрафные...

      2
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      Рейтинг: +6070

      JTherry > derrik2000 14 минут назад

      написано же - «Спартак» изучает опорника..." проявит свои качества

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      Рейтинг: +9331

      derrik2000 > JTherry 12 минут назад

      Не.
      Удар у него поставлен так... очень и очень средненько.
      Больше под "первый пас" заточен.
      Потому и не выкладывали в роликах эти его удары со штрафных по воротам: ведь в этих роликах стараются продемонстрировать ЛУЧШИЕ качества футболёра.
      Мне он ещё понравился тем, что не имеет, как Фернандо, проблем с лишним весом.

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      Рейтинг: +9331

      derrik2000 > JTherry 11 минут назад

      Ну, думаю, чего не дано - того не дано... )))
      Пусть ещё кого-нибудь прикупят с хорошим дальним ударом, ну и, конечно, другими достоинствами.
      А лучше двух! ))

      0
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      Рейтинг: +1766

      vsespartak01 > JTherry 9 минут назад

      ДА!НАМ НЕ ХВАТАЕТ ТАКОГО,КАК ФЕРНАНДО!БЫЛО БЫ ЗДОРОВО ИМЕТЬ ТАКОГО!

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      Рейтинг: +6225

      alarm 1 час назад

      я тут был, про тарасовских зулусов писал)

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      Рейтинг: +1766

      vsespartak01 > alarm 39 минут назад

      ИСЧЕЗНИ ПЕС ДЕРНУТЫЙ!

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      Рейтинг: +42

      JuicyG 1 час назад

      Хороший игрок, удивительно что Свинтак на него вышел

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      Рейтинг: +1766

      vsespartak01 > JuicyG 38 минут назад

      ДА СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ АЛАРМОБОРАТНЫЕ?

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      Рейтинг: +9331

      derrik2000 > vsespartak01 31 минуту назад

      ТЫ обращаешь на них внимание, вот ОНИ и плодятся, как мушки-дрозофилы.
      Не будешь на них зацикливаться - все передохнут. ))

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      Рейтинг: +1766

      vsespartak01 > derrik2000 24 минуты назад

      СПАСИБО!ТВОИ СЛОВА ДА ГОСПОДУ В УШИ!

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