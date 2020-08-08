Metaratings: опорный полузащитник и капитан «Нанта» Туре заинтересовал «Спартак»

«Спартак» изучает опорного полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, пишет Metaratings. Игрока предлагали в Россию еще в прошлом году.

Также футболистом интересовались «Локомотив» и «Динамо». Для «Спартаке» же Туре сейчас является одним из вариантов усиления опорной зоны. «Нант» готов продать капитана за 8 миллионов евро.