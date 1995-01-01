Был бы в Селтике уже трофеев 5-6 было бы,а не один ,ещё непонятно через сколько выстрелят в следующий раз
Победа в Кубке Англии стала для защитника «Арсенала» Кирана Тирни 12-м трофеем в карьере. В среднем он выигрывает какой-либо турнир через каждые 16,2 матча.
Тирни превосходит по соотношению матчей на трофей главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. У него за 211 игр 11 трофеев (более 19 встреч на один кубок).
- Тирни – уроженец острова Мэн.
- 23-летний игрок до «Арсенала» выступал за «Селтик».
- Тирни вызывают в сборную Шотландии.