Победа в Кубке Англии стала для защитника «Арсенала» Кирана Тирни 12-м трофеем в карьере. В среднем он выигрывает какой-либо турнир через каждые 16,2 матча.

Тирни превосходит по соотношению матчей на трофей главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. У него за 211 игр 11 трофеев (более 19 встреч на один кубок).