Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    У Тирни на один трофей приходится 16 матчей. Это меньше, чем у Зидана как тренера «Реала»

    Победа в Кубке Англии стала для защитника «Арсенала» Кирана Тирни 12-м трофеем в карьере. В среднем он выигрывает какой-либо турнир через каждые 16,2 матча.

    Тирни превосходит по соотношению матчей на трофей главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. У него за 211 игр 11 трофеев (более 19 встреч на один кубок).

    • Тирни – уроженец острова Мэн.
    • 23-летний игрок до «Арсенала» выступал за «Селтик».
    • Тирни вызывают в сборную Шотландии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      JuicyG 9 минут назад

      Был бы в Селтике уже трофеев 5-6 было бы,а не один ,ещё непонятно через сколько выстрелят в следующий раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Бомбардир в своём репертуаре. Тупая статистика и притянутая за уши новость) это гениально сравнить Зидана с этим ноунеймом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2063

      Snek 1 час назад

      Учитывая какую команду он в Англии выбрал, это может быть его последний трофей.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78363
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru