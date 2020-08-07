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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал» и во втором матче и прошел в четвертьфинал

    «Реал» не справился с «Манчестер Сити» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол гостей забил Карим Бензема.

    Победный гол англичан забил нападающий Габриэль Жезус, а открыл счет Рахим Стерлинг.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 9; 1:1 – Бензема, 28; 2:1 – Жезус, 68.

    Первый матч: 2:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2020 23:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9310

      derrik2000 3 минуты назад

      После "Супер-пупер кубка" России посмотрел матч МС-Реал.
      Остался очень грустный осадок от того, на сколько же наш футбол отстаёт от Европы. (((
      Лет на 15 точно.

      0
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      Рейтинг: +165

      falanor 28 минут назад

      даже 1/4 финала ЛЧ не началась а Баварию можно поздравить с победой) с такой игрой что показывают все остальные команды немцы 100% заберут кубок. Сити сегодня сыграл просто на ошибках 1 человека, тут просто больше нечего сказать. а ну и Мариано Диас, Хамес, Иско, Йович и наш гольфист знаменитый гольфист на выход. скамейка по пол миллиарда а выпустить некого. Азар уже буднично показал игру нижу плинтуса. брали лидера и ключевого игрока Челси а получили человека которому через пол года 30, он больше лечиться чем играет и толку от него 0. смешно смотреть на Реал - команду тащат 35 летние Рамос, Бензема или надежда на соло перфоманс он двух 19 летних вундеркиндов из Бразилии.

      1
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      Рейтинг: +1536

      FENIX-SL > falanor 22 минуты назад

      все по делу написал!

      0
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      Рейтинг: +40693

      portero 32 минуты назад

      Ман сити ждет кубок.....

      0
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      Рейтинг: +10378

      Cules2013 33 минуты назад

      ожидаемо, но, тем не менее, было не просто

      3
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      Рейтинг: +1536

      FENIX-SL 33 минуты назад

      что с лысым сегодня было?
      замены на 80 минуте?
      опять модрич весь матч почти бегал..выпустить вальверде было бы плохой идеей?
      опять надежды на азара и опять азара не было по сути на поле..где винисиус ХОТЯ БЫ С ЗАМЕНЫ
      пассивная игра, мало движения + ошибки странный для варана..очень как то странно
      как бы проиграли по делу..но тут не было какой то вау-игры от сити..был дохлый реал с обычными задумками лысого
      азара и модрича вовсе на поле быть не должно..да и какого хрена весь сезон морозить йовича
      один мат вырывался глядя на этот матч

      0
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      Рейтинг: +3396

      dinar7777dinar > FENIX-SL 13 минут назад

      да вроде реал смотрелся не плохо ! эта фатальная ошибка варана подкосила реал в концовке игры. а так были очень плохие шансы после гола бенземы.

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      Рейтинг: +1536

      FENIX-SL > dinar7777dinar 9 минут назад

      да хрен знает
      огня никакого не было
      первый тайм предвещал второй тайм мясным
      а по итогу игра в целом так себе получилась

      а показатель плохой игры реала это передачи в штрафной когда уже на исправление ситуации нужны были два мяча
      пассивное движение
      левого фланга вообще не было в игре
      да и взрывов с правого
      как будто реал сегодня был ювентусом)

      сити с такой игрой слетит любой команде прошедшей дальше
      это хоть какое то утешение

      0
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      Рейтинг: +834

      САНЁК17 38 минут назад

      ёжу ясно было сливочные проиграет,а Перес пусть хвалится с ла лигой.Сити с победой конечно

      2
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      Рейтинг: +86

      Maga Ingush 39 минут назад

      Уверено сити смотрится, такой сильной никогда раньше ее не видел)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1536

      FENIX-SL > Maga Ingush 37 минут назад

      каким бы результат ни был
      какой то необычной силы Сити не показал
      раз ты не видел давно эту команду в такой форме..значит Англию вовсе не смотришь
      с таким Сити может играть Тотенхем тот же самый и выигрывать

      3
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      Рейтинг: +5319

      Борат 40 минут назад

      Сити просто порвали сливочную клоаку !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +48

      БарселонаНавсегда 40 минут назад

      Варан

      2
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      Рейтинг: +834

      САНЁК17 > БарселонаНавсегда 37 минут назад

      Баран

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