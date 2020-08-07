Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал» и во втором матче и прошел в четвертьфинал

«Реал» не справился с «Манчестер Сити» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол гостей забил Карим Бензема.

Победный гол англичан забил нападающий Габриэль Жезус, а открыл счет Рахим Стерлинг.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 9; 1:1 – Бензема, 28; 2:1 – Жезус, 68.

Первый матч: 2:1.

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