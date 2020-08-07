Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Реал» и во втором матче и прошел в четвертьфинал

После "Супер-пупер кубка" России посмотрел матч МС-Реал.
Остался очень грустный осадок от того, на сколько же наш футбол отстаёт от Европы. (((
Лет на 15 точно.
«Реал» не справился с «Манчестер Сити» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол гостей забил Карим Бензема.
Победный гол англичан забил нападающий Габриэль Жезус, а открыл счет Рахим Стерлинг.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Стерлинг, 9; 1:1 – Бензема, 28; 2:1 – Жезус, 68.
Первый матч: 2:1.