«РБ-Спорт»: «Сочи» интересуется Глушенковым

Глушенков перспективный футболист. Но, к сожалению, сейчас для него элементарно нет места на поле. Хотя я предпочел бы видеть его в основе, нежели того же Урунова.
Футболист «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Сочи», информирует «РБ-Спорт». О формате потенциальной сделки (продажа или аренда) не сообщается.
Весенне-летнюю часть сезона-2019/29 Глушенков провел на правах аренды в «Крыльях Советов», которые вылетели в ФНЛ.
- Другим вариантом для Глушенкова являются «Химки».
- В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
- «Спартак» купил Глушенкова у «Чертаново».