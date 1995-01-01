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    «РБ-Спорт»: «Сочи» интересуется Глушенковым

    Футболист «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Сочи», информирует «РБ-Спорт». О формате потенциальной сделки (продажа или аренда) не сообщается.

    Весенне-летнюю часть сезона-2019/29 Глушенков провел на правах аренды в «Крыльях Советов», которые вылетели в ФНЛ.

    • Другим вариантом для Глушенкова являются «Химки».
    • В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
    • «Спартак» купил Глушенкова у «Чертаново».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23521

      oyabun 23 секунды назад

      Глушенков перспективный футболист. Но, к сожалению, сейчас для него элементарно нет места на поле. Хотя я предпочел бы видеть его в основе, нежели того же Урунова.

      0
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      Рейтинг: +1887

      Genz 20 минут назад

      Чем провинился Глушенков перед Спартаком? Соболев, Понсе, Кокорин на сегодняшний день лучше,но через год все поменяется. Догонит остальных

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