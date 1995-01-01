«РБ-Спорт»: «Сочи» интересуется Глушенковым

Футболист «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Сочи», информирует «РБ-Спорт». О формате потенциальной сделки (продажа или аренда) не сообщается.

Весенне-летнюю часть сезона-2019/29 Глушенков провел на правах аренды в «Крыльях Советов», которые вылетели в ФНЛ.