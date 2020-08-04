Барриос: «Семак – человек с большой буквы, который очень беспокоится об игроках»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос охарактеризовал главного тренера Сергея Семака. Колумбиец обратил внимание на человеческие качества.

«У Сергея Семака огромный игровой опыт, он выступал во многих клубах, в том числе в «ПСЖ». В первую очередь, это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках. Он всегда старается навязать сопернику свой стиль игры, чтобы одержать победу: быстрый выход из-под давления, скоростные футболисты на флангах, впереди двое нападающих, которые отлично действуют в штрафной.

Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины. Эти новые задачи принесли мне большую пользу как футболисту», – цитирует Барриоса официальный сайт «Зенита» со ссылкой на телеканал DirecTV Sports.