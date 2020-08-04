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    Барриос: «Семак – человек с большой буквы, который очень беспокоится об игроках»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос охарактеризовал главного тренера Сергея Семака. Колумбиец обратил внимание на человеческие качества.

    «У Сергея Семака огромный игровой опыт, он выступал во многих клубах, в том числе в «ПСЖ». В первую очередь, это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках. Он всегда старается навязать сопернику свой стиль игры, чтобы одержать победу: быстрый выход из-под давления, скоростные футболисты на флангах, впереди двое нападающих, которые отлично действуют в штрафной.

    Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины. Эти новые задачи принесли мне большую пользу как футболисту», – цитирует Барриоса официальный сайт «Зенита» со ссылкой на телеканал DirecTV Sports.

    • «Зенит» купил Барриоса в прошлом году.
    • Игрок два раза подряд взял с командой РПЛ.
    • Барриос вызывается в сборную Колумбии.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      ImpNaz.com 9 минут назад

      Да, все правильно!
      Семак - Великий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      edw7777 1 час назад

      На мой взгляд, Барриос лучшее приобретение в нашем футболе за прошедший сезон. Плюс грамотное использование его таланта тренером.

      2
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      Рейтинг: +5586

      alarm 1 час назад

      промес: глушаков - человек с большой буквы Г

      3
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