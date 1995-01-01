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    Главный тренер «Химок»: «Из «Спартака» могут прийти игроки. От Мелкадзе не отказываюсь»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал возможную аренду игроков «Спартака».

    «Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде. Но не все зависит от меня.

    Надеюсь, придут футболисты из «Спартака». Кандидатуры есть. Все решается», – сказал Гунько.

    Инсайдер Сергей Егоров сообщал, что «Химки» арендуют нескольких игроков «Спартака» – Александра Ломовицкого, Максима Глушенкова, Резиуана Мирзова, Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе. По его же информации, Тимофеев, Глушенков и Ломовицкий не хотели бы уходить в «Химки», а Мелкадзе не нужен Гунько.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16023

      bset 49 минут назад

      И сливать Спартаку не отказываешься. Юран отказался и его попросили.

      0
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      Рейтинг: +10682

      silver29 > bset 38 минут назад

      Что за чушь ты постишь ? Юран возомнил себя топ-тренером и попутал финансовые берега. Теперь посмотрим кто его возьмет с его запросами, а так сидел бы тихо и не скандалил.

      1
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      Рейтинг: +331

      Николай71 > silver29 35 минут назад

      Согласен с тобой полностью. Теперь наверное и жалеет)) после посещения "верхов" его наверное и на работу не возьмут))

      1
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      Рейтинг: +331

      Николай71 > bset 30 минут назад

      После посещения РФС как он запоёт)) вот это интересно!

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      Рейтинг: +4943

      Борат 1 час назад

      стыдно за рылов !
      позор хрякам !
      гыгы

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      Рейтинг: +23460

      oyabun 1 час назад

      По нашей информации журналисту Егорову верить нельзя.

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      Рейтинг: +331

      Николай71 > oyabun 40 минут назад

      Егоров как Юран)) цена его слова))

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