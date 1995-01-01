Главный тренер «Химок»: «Из «Спартака» могут прийти игроки. От Мелкадзе не отказываюсь»

И сливать Спартаку не отказываешься. Юран отказался и его попросили.
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал возможную аренду игроков «Спартака».
«Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде. Но не все зависит от меня.
Надеюсь, придут футболисты из «Спартака». Кандидатуры есть. Все решается», – сказал Гунько.
Инсайдер Сергей Егоров сообщал, что «Химки» арендуют нескольких игроков «Спартака» – Александра Ломовицкого, Максима Глушенкова, Резиуана Мирзова, Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе. По его же информации, Тимофеев, Глушенков и Ломовицкий не хотели бы уходить в «Химки», а Мелкадзе не нужен Гунько.
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