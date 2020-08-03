Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» находится в продвинутых переговорах с «Боруссией» по Санчо»

Продолжаются переговоры «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо. В них есть прогресс, информирует Фабрицио Романо.

«Диалог находится в продвинутой стадии. Договоренность с самим Санчо не является проблемой, его личный контракт будет заключен до 2025 года.

Санчо хотел бы перейти в «Юнайтед». «Боруссия» хочет разрешить вопрос как можно скорее, так как в случае ухода игрока ей придется искать замену», – написал Романо.