Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» находится в продвинутых переговорах с «Боруссией» по Санчо»

Продолжаются переговоры «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо. В них есть прогресс, информирует Фабрицио Романо.
«Диалог находится в продвинутой стадии. Договоренность с самим Санчо не является проблемой, его личный контракт будет заключен до 2025 года.
Санчо хотел бы перейти в «Юнайтед». «Боруссия» хочет разрешить вопрос как можно скорее, так как в случае ухода игрока ей придется искать замену», – написал Романо.
- В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
- Немцы не планируют продавать игрока дешевле 120 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.