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    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» находится в продвинутых переговорах с «Боруссией» по Санчо»

    Продолжаются переговоры «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Джейдона Санчо. В них есть прогресс, информирует Фабрицио Романо.

    «Диалог находится в продвинутой стадии. Договоренность с самим Санчо не является проблемой, его личный контракт будет заключен до 2025 года.

    Санчо хотел бы перейти в «Юнайтед». «Боруссия» хочет разрешить вопрос как можно скорее, так как в случае ухода игрока ей придется искать замену», – написал Романо.

    • В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
    • Немцы не планируют продавать игрока дешевле 120 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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