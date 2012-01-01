ФНЛ. «Нижний Новгород» минимально победил «Томь» в первом матче нового сезона

В стартовом матче нового сезона ФНЛ «Нижний Новгород» дома выиграл у «Томи» со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке забил защитник Кирилл Гоцук.
Первенство ФНЛ. 1-й тур
Нижний Новгород – Томь – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гоцук, 31.
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В стартовом матче нового сезона ФНЛ «Нижний Новгород» дома выиграл у «Томи» со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке забил защитник Кирилл Гоцук.
Первенство ФНЛ. 1-й тур
Нижний Новгород – Томь – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гоцук, 31.