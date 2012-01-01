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    ФНЛ. «Нижний Новгород» минимально победил «Томь» в первом матче нового сезона

    В стартовом матче нового сезона ФНЛ «Нижний Новгород» дома выиграл у «Томи» со счетом 1:0.

    Единственный гол в поединке забил защитник Кирилл Гоцук.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Нижний Новгород – Томь – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гоцук, 31.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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