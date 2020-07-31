«Наполи» купил у «Лилля» Осимхена за 50 миллионов

Что тут неизвестного контракт на 5 лет и сумма в 50 млн, которая из-за различных бонусов возрастет до 60, при этом еще в плюсе остался и Шарлеруа, который заработал 7,5 лямов с трансфера и за 3 года бомбардир так и не научился переводить статейки, ну это просто писец как сложно взять копировать текст и вставить его в переводчик
«Наполи» объявил о переходе нападающего «Лилля» Виктора Осимхена.
Детали сделки и личного контракта неаполитанский клуб не раскрыл.
По данным Transfermarkt, «Наполи» заплатил за нигерийца 50 миллионов евро.
- Осимхен выступал за «Лилль» с прошлого лета.
- В активе форварда 18 голов и шесть ассистов в 38 матчах.
- Его рыночная стоимость – 27 миллионов евро.
Welcome Victorhttps://t.co/Gmi6FnvO21#WelcomeOsimhen#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/miFie1wyoO— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 31, 2020