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    «Наполи» купил у «Лилля» Осимхена за 50 миллионов

    «Наполи» объявил о переходе нападающего «Лилля» Виктора Осимхена.

    Детали сделки и личного контракта неаполитанский клуб не раскрыл.

    По данным Transfermarkt, «Наполи» заплатил за нигерийца 50 миллионов евро.

    • Осимхен выступал за «Лилль» с прошлого лета.
    • В активе форварда 18 голов и шесть ассистов в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 27 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9107

      Skull_Boy 1 час назад

      Что тут неизвестного контракт на 5 лет и сумма в 50 млн, которая из-за различных бонусов возрастет до 60, при этом еще в плюсе остался и Шарлеруа, который заработал 7,5 лямов с трансфера и за 3 года бомбардир так и не научился переводить статейки, ну это просто писец как сложно взять копировать текст и вставить его в переводчик

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