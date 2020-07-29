El Litoral: ЦСКА улучшил предложение по хавбеку Карраскалю

ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Москвичи сделали аргентинцам улучшенное предложение по сравнению с предыдущим, пишет El Litoral.
Если раньше россияне предлагали 7 миллионов евро, то теперь выручка «Ривер Плейта» в случае продажи вырастет на 30 процентов (в сравнении с 7 миллионами).
- В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 22-летний колумбиец провел восемь матчей и забил два гола.
- ЦСКА финишировал в РПЛ четвертым.
- У ЦСКА третий по стоимости состав в РПЛ.
Источник: El Litoral
Газета, базирующаяся в аргентинском городе Санта-Фе. Основана 102 года назад. Аудитория в инстаграме - более 88 тысяч подписчиков.