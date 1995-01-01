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    El Litoral: ЦСКА улучшил предложение по хавбеку Карраскалю

    ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Москвичи сделали аргентинцам улучшенное предложение по сравнению с предыдущим, пишет El Litoral.

    Если раньше россияне предлагали 7 миллионов евро, то теперь выручка «Ривер Плейта» в случае продажи вырастет на 30 процентов (в сравнении с 7 миллионами).

    • В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 22-летний колумбиец провел восемь матчей и забил два гола.
    • ЦСКА финишировал в РПЛ четвертым.
    • У ЦСКА третий по стоимости состав в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Litoral

    Газета, базирующаяся в аргентинском городе Санта-Фе. Основана 102 года назад. Аудитория в инстаграме - более 88 тысяч подписчиков.

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