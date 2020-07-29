Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Шатов покинул «Зенит». Футболист был в клубе семь лет

    Полузащитник Олега Шатов покинул «Зенит» по истечению контракта.

    «Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает клуба.

    Сообщалось о договоренности перехода между Шатовым и «Рубином», которую опроверг генеральный директор казанцев.

    • Шатов перешел в «Зенит» в 2013 году из «Анжи».
    • Он сыграл в 202 матчах, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.
    • Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      Зентролль 56 минут назад

      Давно про него не слыхали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4477

      САДЫЧОК 1 час назад

      Шатов талантливый -НО глупый футболист !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      lysenkoff 2 часа назад

      Удачи Олежа, надеюсь травмы отступят, и ты еще покажешь что зря не продлили контракт!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3005

      KPCCSPB 2 часа назад

      Давно пора было, лентяй тот ещё, три сезона норм отбегал и всё.. Вот, ушли уже Иванович, Смольников, Шатов.. Кто дальше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +690

      lysenkoff > KPCCSPB 1 час назад

      Маммана, Ригони, Эрнани, Терентьев, это кандидаты - за них не жалко,
      А вот Азмун, Кузяев, Дриусси, не хотелось бы кого-то из них потерять...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10874

      Garrincha58 > KPCCSPB 1 час назад

      следующие Маммана Ригони или Дриусси

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Хрюхрю > KPCCSPB 1 час назад

      Ерохина пусть продают, по воротам попасть не может

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3005

      KPCCSPB > lysenkoff 44 минуты назад

      Ригони технарь, и забивать умеет, со скоростью порядок, его с Дриусси можно по очереди выпускать, ну или на замену друг другу. Просто Ригони надо дать ***** и он ленится перестанет, и подтянуть дыхалку. Остальных да, можно на выход.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3005

      KPCCSPB > Garrincha58 43 минуты назад

      Ну, Маммана точно балласт, как Шатов тот же..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3005

      KPCCSPB > Хрюхрю 43 минуты назад

      Это точно, сомнительное усиление им было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      Гавроша 2 часа назад

      Сейчас все московские команды с краснодаром за него драться будут.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10874

      Garrincha58 > Гавроша 1 час назад

      он уже давно подписал контракт с Рубином

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      DENZILLO-Спартак > Гавроша 1 час назад

      да нафига нам Ваш нытик, лентяй да ещё и сильно подверженный травмам?
      Нет уж- спасибо)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +755

      Nevsky_RU > DENZILLO-Спартак 1 час назад

      Про Кокорина примерно в том же стиле всегда высказывались, а теперь баблом его засыпать Спам пытается. Больше то заманить нечем)) стыдно за Срамтак

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2348

      serhio80 > Nevsky_RU 15 минут назад

      стыдно за тебя дурачка непромытого)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      Гавроша 2 часа назад

      А кто у нас играть то будет? Хотя мы конечно всего не знаем, может он и не может играть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10874

      Garrincha58 > Гавроша 1 час назад

      а Шатов играл разве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1384

      altezzik 2 часа назад

      Начинал за здравие. Закончил как обычно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1615

      Mister_Tomsk > altezzik 2 часа назад

      так 90% российских футболистов начинают и заканчивают, которые приходят в зенит, как попробуют вкус из газовой трубы, так сразу ноги играть перестают)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3005

      KPCCSPB > Mister_Tomsk 2 часа назад

      Так им шанс всем дают, они не пользуются, они и отказаться от перехода могут.. Хотя, в спортоке даже Зобнин и Джикия, с Бакаевым деградируют, там ещё хуже дела...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1615

      Mister_Tomsk > KPCCSPB 1 час назад

      я говорю не о деградации игроков) а о том, что они теряют смысл и стремления расти дальше. потому что за - года, зп хватит на всю жизнь. что бы не бедно прожить. По этому часто и много игроков, которые могли бы прибавить, забивают глотку баблом. и все. потом доигрывают в условном урале. тереке и тд.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +755

      Nevsky_RU > Mister_Tomsk 1 час назад

      В Локо или Спаме зарплаты типа сильно меньше для паспортистов?)) Не смеши))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3005

      KPCCSPB > Mister_Tomsk 40 минут назад

      Так это во всех, РЖД, лукойл, не меньше платят.. Чимулянту Адриано вообще 4.5 лямов платили.. У них в академке по 7 лямов рубасов если, что про основу говорить... Это у всех так, а платить меньше нет смысла, деньгами другой клуб перебьет. Вон пример, Кокорина спам бабками переманмвает, зп даёт в два раза больше, чем Зенит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78177
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru