Шатов покинул «Зенит». Футболист был в клубе семь лет

Полузащитник Олега Шатов покинул «Зенит» по истечению контракта.

«Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает клуба.

Сообщалось о договоренности перехода между Шатовым и «Рубином», которую опроверг генеральный директор казанцев.

Шатов перешел в «Зенит» в 2013 году из «Анжи».

Он сыграл в 202 матчах, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.