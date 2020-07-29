Шатов покинул «Зенит». Футболист был в клубе семь лет

Полузащитник Олега Шатов покинул «Зенит» по истечению контракта.
«Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает клуба.
Сообщалось о договоренности перехода между Шатовым и «Рубином», которую опроверг генеральный директор казанцев.
- Шатов перешел в «Зенит» в 2013 году из «Анжи».
- Он сыграл в 202 матчах, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи.
- Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
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Источник: Официальный сайт «Зенита»