«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще шесть клубов АПЛ просили CAS не отменять еврокубковый бан «Манчестер Сити»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал доклад по делу «Манчестер Сити» о еврокубковом бане клуба. В более чем 90-страничном документе есть сведения, что ряд клубов АПЛ были за то, чтобы «Сити» все-таки отстранили от еврокубков.

«Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бернли», «Лестер», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» писали бумагу, чтобы суд не соглашался на просьбы «Сити» отменить бан со стороны УЕФА.

Также сказано, что «Манчестер Сити» отказывался сотрудничать со следствием и будет оштрафован в связи с этим на 10 миллионов евро.