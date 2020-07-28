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    «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще шесть клубов АПЛ просили CAS не отменять еврокубковый бан «Манчестер Сити»

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал доклад по делу «Манчестер Сити» о еврокубковом бане клуба. В более чем 90-страничном документе есть сведения, что ряд клубов АПЛ были за то, чтобы «Сити» все-таки отстранили от еврокубков.

    «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бернли», «Лестер», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» писали бумагу, чтобы суд не соглашался на просьбы «Сити» отменить бан со стороны УЕФА.

    Также сказано, что «Манчестер Сити» отказывался сотрудничать со следствием и будет оштрафован в связи с этим на 10 миллионов евро.

    • «Манчестер Сити» продолжает выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов.
    • Групповой этап следующего розыгрыша начнется в октябре.
    • В 1970 году «Манчестер Сити» взял Кубок обладателей кубков – главное еврокубковое достижение клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    28.07.2020 23:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +252

      Хейтер Аларм 49 минут назад

      Тут и идиоту ясно, что шейхи купили этот суд

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      Рейтинг: +9759

      DeStar > Хейтер Аларм 40 минут назад

      ну или так, или просто нашли уйму способов чтобы обойти ффп, потому что сама идея ффп- хороша, а реализована как гавно. Ни что не мешает мутить схемы и так далее. И за этим никто не следит. ибо всем пох. Надо будет,заключат любые рекламные контракты с бизнесами шейхов - вычислят ?ок сделаем билет на матч - от 1000 евро, но каким-нибудь кэшбэком будет возвращать 990 евро, но это выкрутим так что в траты не пустим, и вот у нас 30 000 человек на матче за 30 лямов евро прибыли. Че хошь твори, а если ты еще и шейх со связями... С какой-то точки зрения я и шейхов и других миллиардеров понять могу " с хера я в свой бизнес не могу вкладывать свои же бабки", да и уефа- фифа только рады появлению новых мега клубов и вливанию миллиардов в новые футбольные клубы. Так что нихрена сити не будет, 100%, и никогда скорее всего)

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