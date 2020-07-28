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  • «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще шесть клубов АПЛ просили CAS не отменять еврокубковый бан «Манчестер Сити»

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще шесть клубов АПЛ просили CAS не отменять еврокубковый бан «Манчестер Сити»

28 июля 2020, 23:30
7

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал доклад по делу «Манчестер Сити» о еврокубковом бане клуба. В более чем 90-страничном документе есть сведения, что ряд клубов АПЛ были за то, чтобы «Сити» все-таки отстранили от еврокубков.

«Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бернли», «Лестер», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» писали бумагу, чтобы суд не соглашался на просьбы «Сити» отменить бан со стороны УЕФА.

Также сказано, что «Манчестер Сити» отказывался сотрудничать со следствием и будет оштрафован в связи с этим на 10 миллионов евро.

  • «Манчестер Сити» продолжает выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов.
  • Групповой этап следующего розыгрыша начнется в октябре.
  • В 1970 году «Манчестер Сити» взял Кубок обладателей кубков – главное еврокубковое достижение клуба.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Бернли Челси Лестер Манчестер Юнайтед Ньюкасл Тоттенхэм Вулверхэмптон
Комментарии (7)
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Хейтер Аларм
1595970838
Тут и идиоту ясно, что шейхи купили этот суд
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de bruyne
1595986379
Ливерпуль то зачем остольных понимаю кто то мог бороться за 5 место для лч а те двое за ле
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Аристократ Олжик
1595997009
По-моему господа, и так все понятно. Тут они могут обманывать и подкупать кого угодно, но футбольный БОГ все видит, и не даст выиграть данный турнир ни Ман Сити, ни ПСЖ. А что касается Барсы, которая стараниями Овребо выиграла ЛЧ, она сейчас несёт наказание, тем что у неё ничего не получается, а Месси чуть чуть осталось, и Барса снова вспомнить времена Бонана, когда чуть не вылетела из примеры. Да и сам Месси наказан, тем что абсолютно бесполезен в играх национальной сборной
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cevin cigan
1596005566
Видать нет "дыма без огня",если ведущие клубы были против Сити. Неужели суд проигнорировал такие авторитеты? Тогда что это за суд такой,если условных свидетелей происходящего засунули в *опу?Миром правит бабло!
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