Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Бикфалви – лучший игрок «Урала» в сезоне

    Болельщики и журналисты признали лучшим футболистом «Урала» в сезоне-2019/20 полузащитника Эрика Бикфалви. Первый раз он взял эту награду два года назад.

    В голосовании фанатов второе место занял Отман Эль Кабир, третье – купленный летом 2019 года Рафал Аугустыняк.

    • Рынок оценивает Бикфалви в 2,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ румын провел 26 матчей, забил восемь голов, сделал результативный пас.
    • «Урал» финишировал в РПЛ 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3330

      Томик 23 минуты назад

      Вот все наперегонки предлагают десятимилионные контракты Кокорину Саше. Никак не укладывается в голове, что Бикфалви до сих пор играет в Урале. Могу только порадоваться за его болельщиков.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78124
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru