Бикфалви – лучший игрок «Урала» в сезоне

Вот все наперегонки предлагают десятимилионные контракты Кокорину Саше. Никак не укладывается в голове, что Бикфалви до сих пор играет в Урале. Могу только порадоваться за его болельщиков.
Болельщики и журналисты признали лучшим футболистом «Урала» в сезоне-2019/20 полузащитника Эрика Бикфалви. Первый раз он взял эту награду два года назад.
В голосовании фанатов второе место занял Отман Эль Кабир, третье – купленный летом 2019 года Рафал Аугустыняк.
- Рынок оценивает Бикфалви в 2,8 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ румын провел 26 матчей, забил восемь голов, сделал результативный пас.
- «Урал» финишировал в РПЛ 11-м.