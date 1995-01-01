Бикфалви – лучший игрок «Урала» в сезоне

Болельщики и журналисты признали лучшим футболистом «Урала» в сезоне-2019/20 полузащитника Эрика Бикфалви. Первый раз он взял эту награду два года назад.

В голосовании фанатов второе место занял Отман Эль Кабир, третье – купленный летом 2019 года Рафал Аугустыняк.