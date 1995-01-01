Роналду после возобновления сезона забил больше всех в топ-5 лигах Европы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 36-го тура Серии А против «Сампдории» (2:0).

Этот гол стал для португальца десятым после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Opta, это лучший показатель в топ-5 европейских лигах.

35-летний Роналду обогнал Роберта Левандовски («Бавария») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), у которых по девять забитых мячей после рестарта.