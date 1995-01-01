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    Роналду после возобновления сезона забил больше всех в топ-5 лигах Европы

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 36-го тура Серии А против «Сампдории» (2:0).

    Этот гол стал для португальца десятым после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Как сообщает Opta, это лучший показатель в топ-5 европейских лигах.

    35-летний Роналду обогнал Роберта Левандовски («Бавария») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), у которых по девять забитых мячей после рестарта.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5139

      серега кашин 2 часа назад

      просто доказал свой класс, и это в 35, но до дзюбы ему очень далеко, он ведь лучший в самом сильном и трудном чемпионате

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