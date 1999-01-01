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    Серия А. «Лацио» разгромил «Верону», Иммобиле сделал хет-трик

    В 36-м туре «Лацио» встречался на выезде с «Вероной» и выиграл со счетом 5:1.

    Хет-триком в матче отметился форвард римлян Чиро Иммобиле, еще по голу на свой счет записали Сергей Милинкович-Савич и Хоакин Корреа. У хозяев гол забил Софиан Амрабат.

    Иммобиле обошел в списке бомбардиров Криштиану Роналду: у итальянца 34 гола, у португальца 33.

    Чемпионат Италии. Серия А. 36 тур.

    Верона – Лацио – 1:5 (1:1)

    Голы: 1:0 – Амрабат, 38 (с пенальти); 1:1 – Иммобиле, 45+5; 1:2 – Милинкович-Савич, 56; 1:3 – Корреа, 62; 1:4 – Иммобиле, 83; 1:5 – Иммобиле, 90+4 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      mexbaf 11 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +946

      petr69 50 минут назад

      Хет-трик это удар ниже пояса.Такое ветерану не выдержать. Прости Роналду

      0
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      Рейтинг: +830

      САНЁК17 > petr69 29 минут назад

      первый тайм заканчивается а гола до сих пор нет,видать сегодня Рона пустой закончит игру

      1
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      Рейтинг: +946

      petr69 > САНЁК17 4 минуты назад

      гол забил, теперь может воспрянуть и замахнуться на большее

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