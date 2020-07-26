Серия А. «Лацио» разгромил «Верону», Иммобиле сделал хет-трик

В 36-м туре «Лацио» встречался на выезде с «Вероной» и выиграл со счетом 5:1.

Хет-триком в матче отметился форвард римлян Чиро Иммобиле, еще по голу на свой счет записали Сергей Милинкович-Савич и Хоакин Корреа. У хозяев гол забил Софиан Амрабат.

Иммобиле обошел в списке бомбардиров Криштиану Роналду: у итальянца 34 гола, у португальца 33.

Чемпионат Италии. Серия А. 36 тур.

Верона – Лацио – 1:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Амрабат, 38 (с пенальти); 1:1 – Иммобиле, 45+5; 1:2 – Милинкович-Савич, 56; 1:3 – Корреа, 62; 1:4 – Иммобиле, 83; 1:5 – Иммобиле, 90+4 (с пенальти).

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