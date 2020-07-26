«Овечкин, забросишь хотя бы раз?». Александр Кержаков побывал хоккейным вратарем

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поиграл в хоккей. Спортсмен надел вратарскую амуницию. Видео доступно ниже.
«Кержаков включил режим хоккейного вратаря. Александр Овечкин, забросишь хотя бы раз?» – спросила пресс-служба сборной России.
- Кержаков завершил футбольную карьеру в 2017 году.
- Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России.
- Овечкин – трехкратный чемпион мира по хоккею.
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Источник: твиттер сборной России