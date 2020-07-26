«Овечкин, забросишь хотя бы раз?». Александр Кержаков побывал хоккейным вратарем

интересно, у Санька страховка сможет покрыть лечение после бросков Овечкина???
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поиграл в хоккей. Спортсмен надел вратарскую амуницию. Видео доступно ниже.
«Кержаков включил режим хоккейного вратаря. Александр Овечкин, забросишь хотя бы раз?» – спросила пресс-служба сборной России.
- Кержаков завершил футбольную карьеру в 2017 году.
- Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России.
- Овечкин – трехкратный чемпион мира по хоккею.
Кержаков включил режим хоккейного вратаря. @ovi8, забросишь хотя бы раз? pic.twitter.com/CCT2NdIXrQ— Сборная России (@TeamRussia) July 26, 2020