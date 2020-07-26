Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    «Овечкин, забросишь хотя бы раз?». Александр Кержаков побывал хоккейным вратарем

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поиграл в хоккей. Спортсмен надел вратарскую амуницию. Видео доступно ниже.

    «Кержаков включил режим хоккейного вратаря. Александр Овечкин, забросишь хотя бы раз?» – спросила пресс-служба сборной России.

    • Кержаков завершил футбольную карьеру в 2017 году.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России.
    • Овечкин – трехкратный чемпион мира по хоккею.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      кошмарик 28 минут назад

      интересно, у Санька страховка сможет покрыть лечение после бросков Овечкина???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3150

      knikos 2 часа назад

      Круто ! Лучший забивала России в роли вратаря .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78103
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru