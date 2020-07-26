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  • Защитник «Лестера» Бенкович близок к трансферу в «Локомотив»

Защитник «Лестера» Бенкович близок к трансферу в «Локомотив»

26 июля 2020, 12:59
10

«Локомотив» ведет работу по центральному защитнику «Лестера» Филипу Бенковичу. По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, сделка близка.

«Бенкович – это более чем реальная история. У него один агент с Деяном Ловреном (который близок к трансферу в «Зенит»прим. «Бомбардира»). Бенкович очень близок к трансферу в «Локомотив», – сказал Терлецкий.

  • С января до лета Бенкович был в аренде в клубе Чемпионшипа «Бристоль Сити».
  • Игрок на рынке стоит 7 миллионов евро.
  • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Лестер Бенкович Филип
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1595763478
Качественное усиление, а он случайно не из Балкан ? а то я слышал, что ЛОКО собирает всякий шлак оттуда...
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videtox
1595763765
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Garrincha58
1595763938
вот такие усиления в российских командах к ЛЧ нахрен такие усиления такого шлака в стране полно просто никто искать не хочет им подавай иностранцев
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Сильвербой
1595768277
Стоп, ну а вы хотите что бы кто приехал???? Ван Дейк, Тьягу Сильва, Серхио Рамос??? Кто??? Сюда едут либо престарелые сбитые летчики, либо вот такие Бенковичи! И то, парень едет из АПЛ, в сраную РПЛ, радоваться надо!!! Вспомните кем приходил в Локо тот же Иванович, и кем он стал после!!! нужно искать таланты, развивать и продавать, а наши клубы этим заниматься не хотят!
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кошмарик
1595768390
ждем повышения цен на пассажирские и грузоперевозки.. но может РЖД купит кикнадзе билет в Грузию? Готов сам оплатить..
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житель СПб
1595779549
Что известно об игроке? Хороший защитник пригодится.
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