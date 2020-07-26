Защитник «Лестера» Бенкович близок к трансферу в «Локомотив»

«Локомотив» ведет работу по центральному защитнику «Лестера» Филипу Бенковичу. По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, сделка близка.
«Бенкович – это более чем реальная история. У него один агент с Деяном Ловреном (который близок к трансферу в «Зенит» – прим. «Бомбардира»). Бенкович очень близок к трансферу в «Локомотив», – сказал Терлецкий.
- С января до лета Бенкович был в аренде в клубе Чемпионшипа «Бристоль Сити».
- Игрок на рынке стоит 7 миллионов евро.
- «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»