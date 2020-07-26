Защитник «Лестера» Бенкович близок к трансферу в «Локомотив»

«Локомотив» ведет работу по центральному защитнику «Лестера» Филипу Бенковичу. По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, сделка близка.

«Бенкович – это более чем реальная история. У него один агент с Деяном Ловреном (который близок к трансферу в «Зенит» – прим. «Бомбардира»). Бенкович очень близок к трансферу в «Локомотив», – сказал Терлецкий.