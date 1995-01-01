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    Защитник «Лестера» Бенкович близок к трансферу в «Локомотив»

    «Локомотив» ведет работу по центральному защитнику «Лестера» Филипу Бенковичу. По словам журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, сделка близка.

    «Бенкович – это более чем реальная история. У него один агент с Деяном Ловреном (который близок к трансферу в «Зенит»прим. «Бомбардира»). Бенкович очень близок к трансферу в «Локомотив», – сказал Терлецкий.

    • С января до лета Бенкович был в аренде в клубе Чемпионшипа «Бристоль Сити».
    • Игрок на рынке стоит 7 миллионов евро.
    • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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