Конте: «Слухи о Месси в «Интере» – ложь. Он не перейдет к нам даже в фэнтези»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг информацию о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси в следующем году. Он не верит в переход.

«Абсолютная ложь. Не верьте сплетням. Месси не перейдет в «Интер» даже в фэнтези-футболе», – цитирует Конте Фабрицио Романо.