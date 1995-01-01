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    Конте: «Слухи о Месси в «Интере» – ложь. Он не перейдет к нам даже в фэнтези»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг информацию о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси в следующем году. Он не верит в переход.

    «Абсолютная ложь. Не верьте сплетням. Месси не перейдет в «Интер» даже в фэнтези-футболе», – цитирует Конте Фабрицио Романо.

    • Отец Месси Хорхе купил в Милане дом.
    • По окончании следующего сезона контракт игрока с «Барсой» истечет и он станет свободным агентом.
    • «Интер» в Серии А идет вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2714

      житель СПб 37 минут назад

      Ну вот хоть есть спокойные адекватные люди, которые фантазии пресекают.

      0
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      Рейтинг: +879

      Benifacto 1 час назад

      ХаХа значит придет через год)

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