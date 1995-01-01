Конте: «Слухи о Месси в «Интере» – ложь. Он не перейдет к нам даже в фэнтези»

Ну вот хоть есть спокойные адекватные люди, которые фантазии пресекают.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг информацию о возможном трансфере форварда «Барселоны» Лионеля Месси в следующем году. Он не верит в переход.
«Абсолютная ложь. Не верьте сплетням. Месси не перейдет в «Интер» даже в фэнтези-футболе», – цитирует Конте Фабрицио Романо.
- Отец Месси Хорхе купил в Милане дом.
- По окончании следующего сезона контракт игрока с «Барсой» истечет и он станет свободным агентом.
- «Интер» в Серии А идет вторым.