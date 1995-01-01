«Крылья Советов» вылетели из РПЛ, несмотря на бюджет в 1,8 миллиарда рублей. Это больше «Урала»

Да, большая сумма для распила! Чем, вероятно, руководство и занимается. Да и команда совершенно безвольная подобралась: довольствуется малым. Так и будут туда-сюда шастать. В Англии такие команды называют йо-йо - то есть вверх-вниз.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов назвал бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20. Он составил 1,8 миллиарда рублей, но самарцы вылетели.
Это больше, чем, например, у «Урала», занявшего в РПЛ 11-е место (президент Григорий Иванов озвучивал, что бюджет уральцев порядка миллиарда рублей).
- 1 августа у «Крыльев Советов» стартует сезон ФНЛ.
- Команду должен возглавить Дмитрий Парфенов.
- «Крылья Советов» намерены вернуться в РПЛ за сезон.