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    «Крылья Советов» вылетели из РПЛ, несмотря на бюджет в 1,8 миллиарда рублей. Это больше «Урала»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов назвал бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20. Он составил 1,8 миллиарда рублей, но самарцы вылетели.

    Это больше, чем, например, у «Урала», занявшего в РПЛ 11-е место (президент Григорий Иванов озвучивал, что бюджет уральцев порядка миллиарда рублей).

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 08:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1280

      Sviro 1 час назад

      Да, большая сумма для распила! Чем, вероятно, руководство и занимается. Да и команда совершенно безвольная подобралась: довольствуется малым. Так и будут туда-сюда шастать. В Англии такие команды называют йо-йо - то есть вверх-вниз.

      1
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      Рейтинг: +4727

      alarm 1 час назад

      вернутся без проблем, а их место в фнл займёт спартак)

      2
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