«Крылья Советов» вылетели из РПЛ, несмотря на бюджет в 1,8 миллиарда рублей. Это больше «Урала»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов назвал бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2019/20. Он составил 1,8 миллиарда рублей, но самарцы вылетели.

Это больше, чем, например, у «Урала», занявшего в РПЛ 11-е место (президент Григорий Иванов озвучивал, что бюджет уральцев порядка миллиарда рублей).